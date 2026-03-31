Сожалениями сыт не будешь: от Украины требуют предупреждать о сбившихся дронах у границ Балтии
Литва призывает Украину оперативно информировать страны Балтии о беспилотниках, сбивающихся с курса и приближающихся к их границам.
Украина должна информировать страны Балтии о беспилотниках, пролетающих вблизи их территорий, говорит вице-министр обороны Литвы Томас Годляускас. "Один из посылов заключается в том, что украинцы должны делиться этой информацией, если они видят, отслеживают и знают, что тот или иной дрон сбился с курса. На уровне спецслужб такая информация должна циркулировать естественным образом, и государства должны быть об этом проинформированы", – заявил Годляускас на пресс-конференции во вторник.
"Соответственно, в наших собственных интересах иметь здесь устойчивую, эффективную систему противовоздушной обороны (ПВО), извлекая максимум уроков и передового опыта, которые Украина использует в борьбе с дронами", – сказал он.
Как ранее сообщало агентство BNS, главный советник президента Аста Скайсгирите сказала, что с Украиной ведутся переговоры о возможности предупреждения стран Балтии о беспилотниках, которые могут пролетать вблизи их границ. Вице-министр отметил, что министр обороны Робертас Каунас, посетивший Украину на прошлой неделе, обсудил вопросы обмена информацией и противовоздушной обороны с киевскими коллегами.
Агентство BNS сообщало, что Силы обороны Эстонии в ночь с понедельника на вторник объявили воздушную тревогу. Эстонские военные пояснили, что выпустили превентивное предупреждение об угрозе после фиксации воздушной активности за пределами воздушного пространства Эстонии, которая могла представлять опасность для страны. Позже было объявлено, что в Тартусском уезде найдены обломки беспилотника.
В понедельник вечером приближающийся к воздушному пространству страны беспилотник зафиксировала и Латвия.
На прошлой неделе в странах Балтии залетели и взорвались несколько дронов. Власти подозревают, что это были украинские беспилотники, направленные на цели в России и сбившиеся с курса. Страны Балтии подчеркнули, что эти инциденты являются следствием полномасштабной агрессивной войны России и что подобные события могут повториться. В понедельник администрация президента сообщила BNS, что Украина выразила сожаление в связи с инцидентом.