Сожалениями сыт не будешь: от Украины требуют предупреждать о сбившихся дронах у границ Балтии

Украина должна информировать страны Балтии о беспилотниках, пролетающих вблизи их территорий, говорит вице-министр обороны Литвы Томас Годляускас. "Один из посылов заключается в том, что украинцы должны делиться этой информацией, если они видят, отслеживают и знают, что тот или иной дрон сбился с курса. На уровне спецслужб такая информация должна циркулировать естественным образом, и государства должны быть об этом проинформированы", – заявил Годляускас на пресс-конференции во вторник.