"Евровидение" расширяется - страны Азии получат свой музыкальный конкурс уже в этом году

Финал первого конкурса состоится 14 ноября 2026 года в Бангкоке. Главным вещателем выступит таиландский Channel 3, а организацией проекта занимаются Европейский вещательный союз совместно с партнерами. Как отметил директор конкурса Мартин Грин, запуск азиатской версии — это важный шаг в развитии бренда: «Особенно символично открыть эту новую главу вместе с Азией — регионом, богатым культурой, креативностью и талантами».