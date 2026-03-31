"Евровидение" расширяется - страны Азии получат свой музыкальный конкурс уже в этом году
Музыкальный конкурс "Евровидение" расширяется: уже осенью 2026 года пройдет первый азиатский аналог шоу. Финал в Бангкоке может стать началом новой музыкальной эры для всего региона.
Международный конкурс "Евровидение" впервые в своей истории запускает отдельную азиатскую версию — "Евровидение Азия". Новый проект должен объединить страны Азиатско-Тихоокеанского региона и стать крупнейшей музыкальной платформой региона.
Финал первого конкурса состоится 14 ноября 2026 года в Бангкоке. Главным вещателем выступит таиландский Channel 3, а организацией проекта занимаются Европейский вещательный союз совместно с партнерами. Как отметил директор конкурса Мартин Грин, запуск азиатской версии — это важный шаг в развитии бренда: «Особенно символично открыть эту новую главу вместе с Азией — регионом, богатым культурой, креативностью и талантами».
Уже подтверждено участие десяти стран, среди которых Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Бутан и Вьетнам. Организаторы обещают, что список участников будет расширяться.
Формат конкурса сохранит классические правила: каждая страна выберет своего представителя через национальный отбор, песни должны быть оригинальными, а исполнение — исключительно живым. Победителя определят совместно профессиональное жюри и зрители.
В официальном анонсе подчеркивается, что проект задуман как нечто большее, чем просто шоу:
«Это движение, объединяющее людей через музыку и общий опыт».
Выбор Бангкока в качестве столицы конкурса также не случаен. Организаторы отмечают, что город традиционно является точкой пересечения культур и символизирует сочетание традиций и современности.
Идея азиатской версии обсуждалась еще с 2000-х годов, однако ранее все попытки ее реализации срывались по политическим и организационным причинам. Теперь проект наконец получил реальное воплощение. Организаторы уверены: несмотря на новый формат, проект сохранит главную идею оригинала — объединять людей разных культур с помощью музыки.
На фоне популярности оригинального конкурса, который ежегодно собирает десятки миллионов зрителей, запуск «Евровидение Азия» может открыть новую страницу в истории глобальной музыкальной индустрии — особенно с учетом того, что население стран-участниц превышает 600 миллионов человек.