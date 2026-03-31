Жителям Юрмалы сообщили о росте сразу двух пособий: кто сможет получить больше уже в 2026 году
В Юрмале увеличили сразу две важные выплаты: пособие при рождении ребенка выросло до 1500 евро, а ежегодная поддержка пенсионеров на покрытие расходов на здоровье — до 250 евро. При этом те, кто уже получил эти пособия в 2026 году, смогут запросить перерасчет.
Новорожденным — 1500 евро
Пособие на каждого новорожденного ребенка увеличено до 1500 евро. Таким образом, в Юрмале теперь действует самое большое пособие при рождении ребенка в Латвии.
В 2025 году пособие при рождении ребенка в Юрмале составляло 1000 евро, и его получили 399 жителей города.
Родители, опекуны или усыновители, которые уже получили пособие на ребенка, родившегося в 2026 году, после вступления изменений в силу смогут запросить перерасчет выплаты.
Пособие на новорожденного является частью более широкой поддержки семей с детьми, которую обеспечивает самоуправление Юрмалы. В нее также входят:
- ежегодное пособие в размере 100 евро на поддержку учебного процесса для детей с 1,5 года, школьников и студентов очной формы обучения до 25 лет;
- бесплатный проезд в городских автобусах;
- бесплатный проезд на поезде;
- бесплатные обеды для воспитанников детских садов и школьников до 12-го класса.
Пенсионерам — 250 евро в год на здоровье
Увеличено и ежегодное пособие пенсионерам на покрытие расходов на здоровье — теперь оно составляет 250 евро в календарный год. Сейчас Юрмала является единственным самоуправлением в Латвии, которое предоставляет такую выплату всем пенсионерам, задекларированным в городе.
В 2025 году размер этого пособия составлял 200 евро, и его получили 9393 пенсионера.
Пособие можно использовать для оплаты пациентских взносов и доплат, медицинских и стоматологических услуг, лекарств и медицинских товаров, включая оптику и витамины, а также других расходов, связанных с поддержанием здоровья.
Жители, которые уже получили пособие за 2026 год, также смогут запросить его перерасчет.