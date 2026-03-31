В Латвии каждый год пропадают сотни детей и подростков: что стоит за пугающей статистикой
В Латвии каждый год в розыск объявляют сотни несовершеннолетних. Хотя большинство подростков удается найти быстро, за каждым таким случаем стоят семейные конфликты, эмоциональные трудности, страх близких и тревога всего общества.
Каждый год в Латвии разыскивают несколько сотен несовершеннолетних, чаще всего это подростки, которые сами уходят из дома после конфликта в семье или из-за эмоциональных трудностей. Хотя большинство из них вскоре находят, каждый случай исчезновения считается особенно серьезным и рассматривается в приоритетном порядке. В Государственной полиции поясняют, что статистика меняется ежедневно и не отражает число уникальных пропавших лиц. В эти данные включается каждое заявление об исчезновении несовершеннолетнего, и один и тот же подросток в течение месяца может быть объявлен в розыск несколько раз, сообщают TV3 Ziņas.
«За последние пять лет не наблюдается тенденции к увеличению числа несовершеннолетних, объявленных в розыск», — говорит заместитель начальника 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции Светлана Лукашенок.
В 2024 году таких случаев было 555, а в прошлом году — 492. И данные полиции показывают не самую приятную реальность. «Большая часть из них — это бродяжничающие подростки. Дети, ведущие такой образ жизни», — пояснила представитель Государственной полиции.
Речь идет о подростках в возрасте от 13 до 15 лет. Чаще всего — из Риги и ее окрестностей. «В основном они находятся сами. Но мы также знаем круг их знакомых, места, которые они посещают, и поэтому несовершеннолетних удается быстро находить», — отмечает Лукашенок.
Хотя в 90% случаев пропавших подростков в Латвии находят в течение нескольких часов или первых дней, каждый такой случай напоминает о том, насколько важны быстрые действия и участие общества.
Раса Буша работает в добровольческой организации Bezvests.lv. Хотя сообщения о пропавших поступают часто, не каждый случай перерастает в масштабную поисковую операцию. Но когда это действительно необходимо, общество проявляет большую отзывчивость, говорит Раса Буша.
«Большое спасибо тем, кто включается, особенно в поиски подростков и детей. Люди очень активны. Поиском можно назвать и сообщения в социальных сетях, когда люди пишут, что видели человека там-то и там-то, и в итоге его находят», — говорит Буша.
Чувства родителей, которые ищут своих детей, трудно описать: это отчаяние, страх, неизвестность. «Мы стараемся их поддерживать. В команде есть люди с психологическим образованием, и мы стараемся разговаривать с ними», — отмечает представитель Bezvests.lv.
За каждым случаем исчезновения стоит своя история. Часто это невысказанные проблемы, конфликты или одиночество. К сожалению, бывают и истории с трагическим концом. До сих пор ярко помнятся поиски маленького Ивана и Юстины — эти громкие уголовные дела не только вскрыли жестокие преступления, но и заставили задуматься об ответственности близких и общества.
С 2004 года в делопроизводстве Государственной полиции числятся также случаи, когда пять пропавших без вести человек, на момент исчезновения еще несовершеннолетних, до сих пор не найдены.