Дело вовсе не в экономике - латвийский эксперт пояснил, зачем ЕС на самом деле нужна Украина
Вступление Украины в ЕС обсуждают годами, но реальность сложнее: в данный момент экономический эффект от такого шага минимален, а главная ставка — на безопасность. Латвийский эксперт объясняет, что на самом деле стоит за этим решением.
Перспективы вступления Украины в Европейский союз остаются предметом активных обсуждений, однако реальный процесс значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал бывший еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс в эфире программы «Globuss» на TV24.
По его словам, распространенное мнение о значительном экономическом эффекте от вступления Украины в ЕС сильно преувеличено: «Это переоцененное влияние. Были проведены расчеты, насколько изменится валовой продукт Европейского союза при присоединении Украины — это около 0,5%, никогда не превышало даже 1%».
Эксперт подчеркнул, что современная Украина существенно отличается от той, какой она была до начала войны: «Украина потеряла очень много людей — и в войне, и из-за эмиграции. Это уже не та страна, какой она была до вторжения России».
Он отметил, что демографические потери являются одной из ключевых проблем: «Одна из самых больших проблем в том, что Украина теряет людей — как на фронте, так и из-за отъезда». Кроме того, Пиебалгс указал на политические сложности внутри самого Европейского союза:
«В политическом пространстве, например, в парламентах некоторых стран уже ощущается охлаждение к этой идее. Формально никто не скажет, что он против, но это видно по решениям, которые должна принимать Украина». По его мнению, наиболее прагматичный путь для Украины — продолжать реформы и адаптацию законодательства: «Самое прагматичное — чтобы Украина продвигалась вперед, принимала решения и реализовывала национальную программу по внедрению норм ЕС. Но даже эта программа еще не принята парламентом».
«Существуют огромные проблемы со временем, и Европе нужно давать Украине максимально позитивные сигналы, чтобы она продолжала движение к членству».
При этом эксперт подчеркнул, что процесс вступления не будет таким, как у Латвии и других стран:
«Принятие Украины в Европейский союз не будет происходить в той же форме, как это было с Латвией и другими государствами». Отвечая на вопрос о справедливости требований к Украине, Пиебалгс признал, что реформ потребуется еще больше, чем в свое время в странах Балтии:
«В случае Украины реформ будет еще больше, но нужно учитывать, что Украина также многое дает».
Главным фактором он назвал безопасность. Он подчеркнул, что Украина играет ключевую роль в этом контексте: «Если Украина не находится в Европейском союзе, она фактически ничего не дает нашей безопасности. А будучи в ЕС, она значительно усиливает нашу безопасность».
Таким образом, по мнению Пиебалгса, вопрос вступления Украины в ЕС — это не столько экономика, сколько стратегическое решение, напрямую связанное с безопасностью всего региона.