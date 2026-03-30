ФОТО: в Лиепае к Пасхе украсили город большими яйцами, птицами и яркими весенними декорами

Украшенная к Пасхе Лиепая в 2026 году
В Лиепае разместили пасхальные декорации — крупноформатные цветные яйца, скульптуры птиц и украшения с мотивами вербы.
На площади Рожу и напротив здания Лиепайского филиала Рижского технического университета среди больших декоративных яиц расположились силуэты птиц, которые двигаются на ветру и побуждают детей к играм. В этом году яйца получили новое оформление с яркими цветочными мотивами, дополнив уже привычную тему вербы.
На площади Карля Зале установлены красочные декорации с вербой и цветами, которые вращаются от ветра, а при желании их можно раскрутить и вручную. Эффект усиливают стеклянные элементы в стиле витража, сверкающие на солнце.
По возможности декорации разместили и у двух крупнейших въездов в город, а также на разделительном островке на улицах Ганибу и Зирню, чтобы праздничное настроение возникало уже при въезде в Лиепаю.
Пасхальные декорации в Лиепае можно будет увидеть до 9 апреля.