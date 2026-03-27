В Саласпилсе на Пасху устроят большой семейный праздник с играми, яйцами и поиском зайцев
В Саласпилсском крае к Пасхе подготовили сразу несколько праздничных активностей для семей с детьми и любителей отдыха на природе. Главные события пройдут на острове Доле — с мастерскими, окрашиванием яиц, играми, поиском пасхальных зайцев и возможностью выиграть призы.
На Пасху главное праздничное мероприятие в Саласпилсском крае пройдет на территории Музея Даугавы. 5 апреля с 11:00 до 15:00 в парке усадьбы Доле состоится семейная пасхальная программа. В нее войдут окрашивание яиц на костре, игры и творческие мастерские для детей. За музыкальную программу и народные игры будет отвечать фольклорная группа из Томе. Посетителей приглашают взять с собой свои украшенные яйца, так как во время мероприятия также пройдет их выставка. Более подробная информация о мероприятии музея доступна на сайте.
Помимо музейного мероприятия, со 2 по 6 апреля на острове Доле пройдет акция Поиск пасхальных зайцев. В ее рамках на острове разместят 12 цветных пасхальных зайцев, которых участникам нужно будет найти и ответить на вопросы. Длина маршрута составляет примерно 8–11 километров, пройти его можно пешком или проехать на велосипеде, начиная с любой точки. Карта маршрута и более подробная информация будут доступны на сайте visit.salaspils.lv. Участники смогут выиграть призы, подготовленные туристическими предпринимателями Саласпилса и партнерами. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно найти как минимум девять зайцев и дать правильные ответы.
На острове Доле, недалеко от Музея Даугавы, в пасхальные дни также будет работать магазинчик и терраса Doles tēju, где посетители смогут купить и попробовать напитки и закуски.
В городской среде Саласпилса уже сейчас размещены весенние декорации — всего 375 бабочек в парках, скверах и на транспортных кольцах.