В Саласпилсе на Пасху устроят большой семейный праздник с играми, яйцами и поиском зайцев

На Пасху главное праздничное мероприятие в Саласпилсском крае пройдет на территории Музея Даугавы. 5 апреля с 11:00 до 15:00 в парке усадьбы Доле состоится семейная пасхальная программа. В нее войдут окрашивание яиц на костре, игры и творческие мастерские для детей. За музыкальную программу и народные игры будет отвечать фольклорная группа из Томе. Посетителей приглашают взять с собой свои украшенные яйца, так как во время мероприятия также пройдет их выставка. Более подробная информация о мероприятии музея доступна на сайте.