Спрос на белые куриные яйца растет к Пасхе - откуда они попадают на наши столы?

В сети Rimi на пасхальный период будут доступны белые яйца от производителей из Швеции и Эстонии — яйца кур свободного выгула и содержания в сараях. В обычное время белые яйца поставляет Швеция, тогда как коричневые яйца — крупнейшие местные производители. По данным сети, в пасхальную неделю белые яйца составляют 26% от всех продаж яиц, коричневые — 67%, перепелиные — 7%. В прошлом году объём продаж яиц в пасхальный период вырос на 53% по сравнению со средней недельной выручкой; в этом году ожидается аналогичная динамика.