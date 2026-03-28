Спрос на белые куриные яйца растет к Пасхе - откуда они попадают на наши столы?
Латвия не производит белые яйца, а без них Пасха — не Пасха. Пока магазины везут их из Швеции и Эстонии, цены растут, запасы тают, и даже ретейлеры признают: на рынке дефицит.
Крупнейшие розничные сети Латвии закупают белые куриные яйца преимущественно в Швеции и Эстонии — отечественные производители белые яйца не поставляют. Об этом агентству LETA сообщили представители торговых сетей накануне Пасхи.
В сети Rimi на пасхальный период будут доступны белые яйца от производителей из Швеции и Эстонии — яйца кур свободного выгула и содержания в сараях. В обычное время белые яйца поставляет Швеция, тогда как коричневые яйца — крупнейшие местные производители. По данным сети, в пасхальную неделю белые яйца составляют 26% от всех продаж яиц, коричневые — 67%, перепелиные — 7%. В прошлом году объём продаж яиц в пасхальный период вырос на 53% по сравнению со средней недельной выручкой; в этом году ожидается аналогичная динамика.
Сеть top! в основном предлагает белые яйца из Эстонии, а в небольших объёмах — из Украины. Коричневые яйца поставляются из Латвии. Директор по маркетингу сети Илзе Приедите сообщила, что закупочная цена на яйца выросла на 12%, однако розничные цены сохраняются на уровне прошлого года. По её словам, на рынке по-прежнему ощущается дефицит яиц, а спрос в пасхальный период продолжает расти по сравнению с 2024 годом.
В Lidl большая часть яиц поступает от латвийских производителей, однако для обеспечения достаточного ассортимента сеть дополнительно предлагает яйца из Литвы, Финляндии, Польши и Швеции. Белые яйца в этом году есть как от местных поставщиков, так и от зарубежных — выбор осуществляется на основе качества и оптимальной цены.
Сеть Maxima предлагает кремово-белые яйца высокого качества, соответствующие стандартам ЕС: 90% из восьми представленных видов яиц кур, содержащихся вне клеток, — латвийского производства. В пасхальный период спрос на яйца, по прогнозу сети, может вырасти примерно вдвое по сравнению с обычными днями.
Все опрошенные ретейлеры констатируют общий рост цен на яйца, связывая его с вспышками птичьего гриппа, ограниченным предложением и растущим спросом — в том числе потому, что покупатели всё чаще рассматривают яйца как один из наиболее доступных источников белка.