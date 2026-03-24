Пасхальный стол 2026: естественные оттенки, натуральные материалы и легкость в деталях
С приближением Пасхи многие готовятся cобраться за праздничным столом в кругу семьи и друзей. В этом году особое внимание уделяется созданию легкой и естественной атмосферы с акцентом на продуманные детали, а не на приобретение новых вещей. По словам дизайнера интерьеров, самые красивые пасхальные столы получаются не за счет больших затрат, а благодаря более продуманному подходу к их оформлению.
Используйте нейтральную основу
Как отмечает дизайнер, самый простой способ создать целостный образ - начать с того, что уже есть дома. "Белые или бежевые тарелки, прозрачная стеклянная посуда и нейтральный текстиль создают спокойную основу, которая сочетается практически с любыми сезонными акцентами. Прежде чем покупать что-то новое, нужно четко определиться с цветовым направлением. Ограничьте палитру двумя-тремя оттенками, например, нежно-желтым с шалфейно-зеленым или приглушенно-голубым с бежевым, чтобы основа стола была сбалансированной, а декоративные акценты привносили цвет и индивидуальность", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Также сразу создают ощущение праздника светлая скатерть или льняная дорожка на столе. Если такой скатерти нет, можно использовать большой кусок ткани или даже занавеску. Добавив на стол дорожку или салфетки под тарелки, можно привнести в оформление текстуру и тепло, не перегружая его деталями.
Используйте слои для создания глубины, а не перегруженности
Римкус отмечает, что одним из самых простых приемов оформления праздничного стола является многослойность. Плетеные подставки под тарелками придадут столу структуру, а большая тарелка, дополненная тарелочкой или миской поменьше, создаст ощущение глубины, даже если эта посуда используется каждый день. Цель - не изобилие, а гармоничная композиция.
Небольшие, но значимые детали, которые часто остаются без внимания, например изящные подставки для яиц, способны придать пасхальному столу особое настроение. Они добавляют яркие акценты и создают легкую, игривую праздничную атмосферу. К тому же подставки для яиц универсальны: их можно использовать и в повседневной сервировке в качестве небольших мисок, сочетая с другими разноцветными мисками и маленькими тарелками.
"Текстиль играет центральную роль в оформлении стола. Свободно сложенную и перевязанную веревочкой тканевую салфетку можно дополнить небольшой веточкой, цветком или крашеным яйцом. Даже яркое кухонное полотенце может заменить традиционную салфетку. Такие небольшие детали делают сервировку продуманной, сохраняя при этом ее практичность", - говорит дизайнер интерьеров.
Добавьте яркий и жизнерадостный декор
Яйца остаются главным символом Пасхи, но их можно использовать для оформления более продуманно. По словам дизайнера интерьеров, в этом году тенденции пасхального стола определяются природными элементами, но их также можно сочетать с другими деталями для создания более выразительного образа. Веточки в стеклянных вазах, тюльпаны, нарциссы или распускающиеся побеги придадут обстановке свежесть. Радостную пасхальную атмосферу можно создать, добавив по всей комнате яркие, элегантные и игривые украшения. Стеклянный декор овальной формы разных цветов, вдохновленный пасхальными яйцами, можно развесить на композициях с цветами и ветками на праздничном столе, чтобы добавить жизнерадостный акцент.
Остальную часть комнаты можно украсить воздушными бумажными цветами разных размеров, которые сделаны из сложенной в виде сот бумаги и красиво выглядят со всех сторон. Это легкие украшения, которые удобно подвешивать на ниточки. Они имеют клейкое крепление, благодаря которому их удобно открывать, складывать и хранить для будущих праздников. Сочетание круглых украшений разных цветов и размеров мгновенно оживит пространство и привнесет весеннее настроение в любую пасхальную сервировку.
В целом в этом году в праздничном оформлении актуальны скандинавский минимализм, приглушенные пастельные тона и натуральные материалы, такие как лен, керамика, дерево, бумага и цветное стекло.