Пасхальный стол 2026: естественные оттенки, натуральные материалы и легкость в деталях

Яйца остаются главным символом Пасхи, но их можно использовать для оформления более продуманно. По словам дизайнера интерьеров, в этом году тенденции пасхального стола определяются природными элементами, но их также можно сочетать с другими деталями для создания более выразительного образа. Веточки в стеклянных вазах, тюльпаны, нарциссы или распускающиеся побеги придадут обстановке свежесть. Радостную пасхальную атмосферу можно создать, добавив по всей комнате яркие, элегантные и игривые украшения. Стеклянный декор овальной формы разных цветов, вдохновленный пасхальными яйцами, можно развесить на композициях с цветами и ветками на праздничном столе, чтобы добавить жизнерадостный акцент.