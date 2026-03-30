"Я свободнее, чем 99% общества!" Объявленный в международный розыск латвиец публикует громкое заявление
Объявленный в международный розыск в связи с обвинениями в организации похищения человека на территории Германии бывший участник реалити-шоу Давидс Круминьш опубликовал в социальных сетях эмоциональную запись, в которой размышляет о своей жизни, свободе и ценностях общества.
«Сегодня у меня день рождения. Я сижу один в лесу Финляндии и думаю — счастлив ли я? Да. Свободен ли я? Да. И в конечном итоге я свободнее, чем 99% общества», — пишет Давидс.
«Свободнее от всех рамок и границ, в которых живут люди. Начиная с законов и системы, которая, по моему мнению, предназначена для порабощения людей. С правительствами, которые устанавливают законы, в то время как сами воруют и реализуют различные проекты, пока другие государства воюют между собой, нарушая собственные же законы, а люди, как роботы, идут на войну и умирают. Точно так же люди впадают в депрессии из-за созданных ими же стереотипов, стремясь к вымышленным идеалам. Другие верят в религии, чтобы оправдать свои поступки, одновременно сами нарушая собственные принципы. Да, в этом смысле я намного свободнее большинства людей, которые встают в семь утра, чтобы идти на работу и платить налоги, чтобы затем продолжать платить налоги — покупая в магазине, заправляя топливо, оплачивая аренду и проживая повседневную жизнь. Если цена этой свободы — быть против системы, то я готов ее платить. Лучше один день стоять на ногах, чем всю жизнь на коленях», — говорится в его записи.
Ранее сообщалось, что бывший солдат Французского иностранного легиона и звезда телешоу Давидс Круминьш уклоняется от выдачи Германии. По данным правоохранительных органов, Круминьш фигурирует в деле о похищении человека, которое произошло в Германии.
Круминьш был задержан в ноябре 2025 года в ходе международной операции. Полиция просила суд применить к нему в качестве меры пресечения арест, однако суд, учитывая характеристику личности и обещания сотрудничать, отклонил это ходатайство, применив меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
В январе 2026 года, находясь в Латвии, Круминьш должен был быть выдан Германии на основании европейского ордера на арест. Однако он скрылся от полиции непосредственно перед экстрадицией, публично заявив в социальных сетях, что не намерен сдаваться властям и планирует бежать.
Круминьш по-прежнему находится в международном розыске и в настоящее время уклоняется от выдачи. Прокуратура подчеркивает, что согласно Уголовному закону укрывание преступника без предварительного обещания является уголовно наказуемым. Если у жителей есть информация о местонахождении Круминьша, их призывают немедленно сообщить об этом в Государственную полицию.
В ноябре прошлого года в рамках международной операции под руководством немецкой полиции, в которой также участвовали правоохранительные органы Латвии, Дании и Франции, а также Европол, по подозрению в организации похищения человека на территории Германии были задержаны четыре гражданина Латвии. Эта операция была направлена против группы наемников, которую наняла конкурирующая организованная преступная группировка с целью похищения лидера албанской наркосети, связанного с кражей нескольких тонн марихуаны на сумму в несколько миллионов евро.
В ходе расследования была получена информация об организаторе преступления и его сообщниках — все они являются гражданами Латвии. В Риге был задержан мужчина 1990 года рождения, который взял на себя организацию похищения, в то время как остальные были задержаны во Франции, Дании и Великобритании.