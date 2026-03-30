Легко отделалась: в Курземе суд отменил тюремное наказание женщине, заказавшей убийство бывшего мужа
Курземский окружной суд назначил пятилетний пробационный надзор женщине, которая пыталась организовать убийство своего бывшего мужа, свидетельствует решение суда. Такое же наказание назначено и другу женщины, который подстрекал к преступлению.
Как говорится в решении, желая отомстить своему бывшему мужу за то, что ранее он проявлял к ней насилие и избивал ее, женщина по предложению друга нашла и обратилась к потенциальному убийце.
В 2019 году они встретились, и женщина пообещала за убийство своего бывшего мужа вознаграждение в размере 2000 евро, написав мужчине долговую расписку. В расписке женщина указала, что до убийства мужа даст мужчине 1000 евро, а оставшуюся часть передаст после убийства.
Позже женщина все рассказала своему другу, который после разговора предложил ей написать другую расписку нанятому убийце, что она и сделала. Женщина снова встретилась с нанятым мужчиной и передала новую расписку, в которой указала, что только после того, как он убьет бывшего мужа, она будет платить ему по 100 евро каждый месяц, пока не будет выплачено 2000 евро. Чтобы убедиться в смерти мужа, женщина просила нанятого мужчину прислать ей фотографию после совершения преступления, говорится в решении.
Убийство не было осуществлено, поскольку мужчина, которому было поручено его совершить, сообщил о договоренности в полицию. Дальнейшее общение происходило в рамках специального следственного эксперимента полиции, в ходе которого лица были задержаны.
Позже на судебном заседании нанятый мужчина свидетельствовал, что, по его мнению, женщина обратилась именно к нему, потому что знала, что он отбывал наказание за убийство. Осознавая, что женщина может обратиться с таким же предложением к другим людям, он решил обратиться в полицию.
Помимо женщины обвинение было предъявлено и ее другу, который предложил совершить убийство.
Рижский городской суд первоначально приговорил женщину и ее друга к десяти годам лишения свободы с пробационным надзором на один год. Однако Курземский окружной суд изменил наказание, поскольку обвиняемые ранее не были судимы, признали свою вину и раскаялись в содеянном.