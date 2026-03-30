Экс-депутат "За стабильность!" сообщил о долговых обязательствах на крупную сумму
Бывший депутат фракции «За стабильность!» в Сейме Игорь Юдин в декларации должностного лица за 2025 год указал долговые обязательства на сумму 186 902 евро.
В декларации за прошлый год Юдин указал, что является членом правления партии «За стабильность!», однако в феврале этого года, после выхода из парламентской фракции, он был исключен из состава правления.
За работу в Сейме в прошлом году Юдин получил 51 094 евро. Еще 11 897 евро он получил от Государственного агентства социального страхования в виде пенсии, а 4200 евро — от Аустры Анны Дембовской как доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности.
Согласно декларации, в прошлом году в собственности Юдина была квартира в Риге, а в пользовании — два автомобиля 2023 года выпуска: Škoda Kodiaq и Škoda Kamiq.
Также у него были накопления в частных пенсионных фондах, однако страхования жизни не было.
Ранее сообщалось, что Юдин вместе с еще несколькими депутатами Сейма — Дмитрием Коволенко, Ильей Ивановым и Амилом Салимовым — покинул фракцию «За стабильность!». После этого фракция прекратила существование, поскольку в ней больше не осталось минимально необходимых пяти депутатов.