Партия "За стабильность!" сдалась и удалила контент, из-за которого могли приостановить ее деятельность

Готовя заявление в суд о приостановке деятельности политической партии «За стабильность!» в связи с невыполнением требований, указанных в предупреждении, вынесенном в прошлом году, 25 марта 2026 года Генеральная прокуратура установила, что записи в аккаунте партии в Facebook, а также на ее каналах TikTok и YouTube были удалены. Политическая партия «За стабильность!» подтвердила прокуратуре удаление этих публикаций, в связи с чем требования, указанные в предупреждении, считаются выполненными, и у Генеральной прокуратуры больше нет законных оснований обращаться в суд с заявлением о приостановке деятельности партии.