Партия "За стабильность!" сдалась и удалила контент, из-за которого могли приостановить ее деятельность
Генпрокуратура Латвии отказалась от обращения в суд с требованием приостановить деятельность партии «За стабильность!». Основанием стало то, что партия все же удалила спорные публикации из Facebook, TikTok и YouTube, которые ранее прокуратура сочла разжигающими вражду и содержащими признаки информационной поддержки России.
Готовя заявление в суд о приостановке деятельности политической партии «За стабильность!» в связи с невыполнением требований, указанных в предупреждении, вынесенном в прошлом году, 25 марта 2026 года Генеральная прокуратура установила, что записи в аккаунте партии в Facebook, а также на ее каналах TikTok и YouTube были удалены. Политическая партия «За стабильность!» подтвердила прокуратуре удаление этих публикаций, в связи с чем требования, указанные в предупреждении, считаются выполненными, и у Генеральной прокуратуры больше нет законных оснований обращаться в суд с заявлением о приостановке деятельности партии.
Завершив проверку соответствия деятельности политической партии «За стабильность!» требованиям Закона о политических партиях, 30 декабря 2025 года Генеральная прокуратура направила партии предупреждение о недопустимости нарушений, предусмотренных четвертой и пятой частями 7-й статьи Закона о политических партиях. В ходе проверки было установлено, что деятельность партии, выражавшаяся в публикации отдельными ее членами посланий, раскалывающих общество, была направлена на разжигание национальной вражды и розни, а также содержала признаки информационной поддержки, то есть пропаганды, в интересах России.
Партии было поручено до 7 февраля 2026 года прекратить, то есть удалить, распространение указанной в предупреждении информации в социальных сетях, а также пересмотреть размещенную партией «За стабильность!» информацию в соцсетях на предмет ее соответствия действующему нормативному регулированию в сфере деятельности политических партий и принять меры, чтобы в дальнейшем не распространялись такие послания и не совершались действия, противоречащие положениям четвертой и пятой частей 7-й статьи Закона о политических партиях.
4 февраля 2026 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление политической партии «За стабильность!», в котором партия указала, что считает предупреждение прокурора необоснованным.
Если нарушение не устранено, прокурор имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением. Согласно пункту 1 первой части 39-й статьи Закона о политических партиях, суд может приостановить деятельность партии на срок до шести месяцев, если после получения письменного предупреждения партия в установленный срок не устранила нарушения. Оценив возражения, высказанные партией «За стабильность!» в связи с вынесенным ей предупреждением, в совокупности с имеющейся у прокуратуры информацией, в начале марта было принято решение готовить заявление в суд о приостановке деятельности партии, однако с учетом новых обстоятельств этого сделано не будет.