В США рассматривают сценарий ограниченной наземной операции против Ирана

Пентагон готовит варианты ударов по Ирану с возможными рейдами на побережье.
Сегодня 14:01
Пентагон готовится к наземным операциям в Иране, которые могут продлиться от нескольких недель до двух месяцев, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно имеющейся у издания информации, ни один из рассматриваемых Пентагоном вариантов не предусматривает полномасштабного вторжения в Иран.
Операции, к которым готовится армия США, предполагают лишь ограниченные рейды в прибрежных районах у Ормузского пролива с участием подразделений специального назначения и пехоты, а также возможный захват острова Харк, имеющего важное значение для экспорта иранской нефти.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила The Washington Post, что задача Пентагона — быть готовым к любому варианту развития событий и «предоставить верховному главнокомандующему максимальную свободу действий». «Это не означает, что президент принял решение» о начале наземной операции, подчеркнула Левитт.