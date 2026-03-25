"Худший сценарий": латвийский эксперт о том, что будет, если конфликт в Иране не остановить
Конфликт на Ближнем Востоке может изменить баланс сил в мире. Эксперты предупреждают: если ситуацию оставить без решения, Иран только усилится — и последствия почувствуют далеко за пределами региона.
Ситуация на Ближнем Востоке требует срочного поиска решений, иначе последствия могут быть серьезными для глобальной безопасности. Об этом в эфире передачи «Globuss» заявил Янис Гарисонс — председатель правления компании NEWT21 и бывший государственный секретарь Министерства обороны.
Комментируя действия США в отношении Ирана, он подчеркнул, что речь идет не только о ядерной программе. «Если мы смотрим на угрозу, то это не только ядерное оружие. Само по себе оно — одно, но нужно еще средство доставки. А это баллистические ракеты, которые у Ирана были», — отметил эксперт.
По его словам, США стремятся устранить сразу несколько ключевых угроз. «Соединенные Штаты пытались уничтожить не только возможные запасы ядерных материалов, но и способность Ирана производить баллистические ракеты». Гарисонс считает, что текущий момент является критическим, и бездействие может привести к негативным последствиям. По его слвоам, самое важное сейчас — не оставить все как есть: это будет худший сценарий, потому что Иран только усилится.
Он также предупреждает о более широких геополитических последствиях. «Иран вместе со своими союзниками укрепится, и это изменит баланс сил». По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли международному сообществу найти эффективное решение и предотвратить усиление военного потенциала Ирана.