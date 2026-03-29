США перебросили к Ирану десантный корабль-авианосец с тысячами морских пехотинцев на борту
На Ближний Восток прибыл десантный корабль США USS Tripoli, на борту которого находятся около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также самолеты и вооружение. Об этом сообщает DW, со ссылкой на заявление Центрального командования США (CENTCOM).
"Десантный корабль класса "Америка" служит флагманом десантной группы "Триполи" / 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты, состоящего примерно из 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортных и ударных истребителей, десантных и тактических средств", - написал CENTCOM в соцсети X.
Центральное командование добавило, что в пути на Ближний Восток также находятся еще три корабля с дополнительными элитными войсками, включая десантный корабль USS Boxer.
24 марта газеты The New York Times и The Financial Times сообщили, что США в дополнение к уже отправленным кораблям разместят на Ближнем Востоке еще две тысячи десантников. Таким образом, общее число сухопутных сил США, переброшенных в регион после начала войны с Ираном, достигнет почти семи тысяч человек, оценивает NYT.
Куда именно направятся военные, не уточнялось, но не исключено, что они могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк - одного из главных центров экспорта нефти в северной части Персидского залива. По данным СМИ, Трамп рассматривает такой шаг как способ принудить Тегеран не препятствовать движению судов по Ормузскому проливу.