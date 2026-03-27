В Латвии признали, что влияние войны в Иране на счета жителей может стать все более ощутимым

Что касается влияния на следующий отопительный сезон, директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Негрибс отмечает, что сейчас его трудно точно спрогнозировать. Цены на газ колеблются и тесно связаны с геополитической ситуацией и развитием мирового рынка. Чем больше закупаемого газа участники рынка решат получать путем прямых поставок, тем позже можно будет точно оценить влияние. При этом такие глобальные геополитические потрясения не сулят ничего хорошего потребителям энергии: очевидно, что влияние будет в сторону роста. Однако существует ряд неизвестных факторов, включая возможные смягчающие обстоятельства (например, снижение потребления газа). До конфликта в Иране цена природного газа колебалась в пределах 30-40 евро за мегаватт в час (МВт/ч), сейчас она выросла примерно на 60% и стабилизировалась на уровне 50-60 евро за МВт/ч. Хотя некоторые аналитики уже говорят о новом энергетическом кризисе в Европе, Скулте подчеркивает: сейчас наблюдается рост цен, а не полномасштабный кризис. Дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от геополитической ситуации.