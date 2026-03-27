В условиях войны Ирану не до спорта.
Сегодня 18:49
Иран запретил своим спортивным командам выступать во "враждебных странах"
Иран заявил, что запрещает отправлять спортивные команды на соревнования в страны, которые считаются «враждебными», на фоне запланированного футбольного матча между иранским и клубом Объединенных Арабских Эмиратов в Саудовской Аравии.
Министерство спорта и молодежи Ирана заявило, что «присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления». Это заявление распространило государственное информационное агентство Ирана ISNA.
В заявлении упоминается «публикация ряда сообщений о противостоянии команды “Трактор” с командой из ОАЭ в Саудовской Аравии» в рамках Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации как причина данного запрета.
«Футбольной федерации и клубам будет поручено уведомить Азиатскую футбольную конфедерацию по этому вопросу, чтобы перенести матчи в другие места», — добавило министерство.