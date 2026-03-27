Иран запретил своим спортивным командам выступать во "враждебных странах"

Министерство спорта и молодежи Ирана заявило, что «присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления». Это заявление распространило государственное информационное агентство Ирана ISNA.