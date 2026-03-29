Сегодня 12:12
За сухой статистикой - реальные долги: часть жителей Латвии не в силах платить по счетам
Каждый 15-й житель Латвии оказался перед выбором: оплатить счета или выживать дальше. За сухими процентами скрываются реальные люди, для которых коммунальные платежи, аренда и кредиты стали непосильным бременем.
В прошлом году 6,7% жителей Латвии из-за нехватки средств не могли оплатить счета за коммунальные услуги, аренду или погасить кредит, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с 2024 годом доля таких жителей сократилась на 0,7 процентного пункта.
Пропорционально чаще всего с такими проблемами сталкивались жители в возрасте от 18 до 24 лет - 8,8%. В городах подобные проблемы возникали у 7,2% жителей, тогда как в сельской местности - у 5,6%.