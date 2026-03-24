Жителям Латвии пообещали снижение цен на электроэнергию. За счет чего это произойдет?
Энергетическая компания Enefit заявила о том, что развивает три новые системы накопления электроэнергии в Литве общей мощностью 46 мегаватт (МВт) и емкостью 184 мегаватт-часа (МВт·ч). "После завершения, эти проекты будут способствовать более стабильной динамике цен на электроэнергию во всем регионе, в том числе в Латвии", - утверждает эстонская компания.
Новые аккумуляторные системы позволят эффективнее использовать электроэнергию, произведенную на ветровых электростанциях, накапливая ее в моменты, когда производство превышает потребление, и выводя на рынок, когда спрос растет. Такой подход помогает балансировать рынок электроэнергии и снижать резкие колебания цен.
«Если в Балтии растут мощности по накоплению энергии, это напрямую влияет и на динамику цен в Латвии. Батареи позволяют снижать пиковые значения цен и сглаживать колебания, особенно в периоды, когда меняется выработка ветровой и солнечной энергии», — поясняет Enefit.
Цены на электроэнергию в странах Балтии формируются на единой бирже Nord Pool, где Латвия, Литва и Эстония тесно взаимосвязаны. Это означает, что изменения в производственных или накопительных мощностях одной страны часто влияют и на цены в соседних странах.
«Решения по накоплению энергии также повышают надежность электроснабжения во всем регионе. Они позволяют быстро реагировать на снижение выработки или рост спроса, что важно и для Латвии, особенно в ситуациях, когда в регионе не хватает более дешевых генерирующих мощностей», — утверждает компания.
