Депутат посоветовала латвийцам начинать экономить - а что они посоветовали ей в ответ?
Депутат Сейма, глава подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска в эфире программы «Ziņu TOP» откровенно высказалась о текущей экономической ситуации, заявив, что жителям Латвии придется менять свои привычки.
«Нам придется перейти в режим экономии», — подчеркнула она. По ее словам, людям стоит внимательнее относиться к своим покупкам:
«Наверное, все, что мы покупаем в магазине, нужно обдумывать — действительно ли это необходимо, чтобы потом не выбрасывать большую часть в отходы, что мы, к сожалению, делаем».
Козловска напомнила, что проблема пищевых отходов актуальна и в Европе: «Каждый четвертый килограмм еды в Европе до сих пор выбрасывается».
Говоря о государственной политике, депутат отметила, что поддержка в разных странах различается, и намекнула на необходимость гибких решений: «Я думаю, что пересмотр бюджета — это очень хорошая идея. И, думаю, это обязательно произойдет, потому что другого варианта просто не будет».
Она также указала на рост цен на топливо как фактор, который вынудит власти действовать: «Если у нас ежемесячно растут цены на бензин и топливо, у нас просто не останется других вариантов». По ее словам, правительство должно «держать руку на пульсе» и при необходимости оперативно пересматривать расходы.
Однако такие заявления вызвали резкую реакцию в социальных сетях. Многие пользователи посчитали слова депутата оторванными от реальности. «Похоже, депутат не имеет ни малейшего представления, что большинство жителей Латвии уже давно перешли из режима экономии в режим сверхэкономии, экономя на всем, в том числе на здоровье», — пишут комментаторы.
Šķiet, deputātei nav ne mazākās jausmas, ka vairums Latvijas iedzīvotāju sen no taupības režīma ir pārgājuši super taupības režīmā, taupot uz visu, diemžēl arī uz savu veselību, kā rezultātā viss notiek tieši tā, kā režīma locekļi, tostarp deputāti plānojuši - tauta izmirst. pic.twitter.com/e2Mflvbp9M— cilveks444 🇱🇻 (@cilveks444) March 27, 2026
Другие указывают на разрыв между доходами политиков и населения: «Хорошо устроилась — с огромной зарплатой советует большинству, у которых нет даже четырехзначной зарплаты и расходы катастрофически выросли, экономить!»
Некоторые комментарии носят откровенно резкий характер. Пользователи вспоминают компенсации депутатам: «В январе у нее была вторая по величине компенсация за аренду жилья — 800 евро».
Также звучит прямая критика решений политика: «Это та самая депутат, которая, будучи врачом, голосовала против обеспечения диабетиков необходимыми устройствами из госбюджета?!»
В условиях растущих цен и давления на домохозяйства часть общества требует радикальных мер: «Зарплаты депутатов нужно снизить до 1000 евро. В этих условиях больше платить нельзя».