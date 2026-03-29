Депутат посоветовала латвийцам начинать экономить - а что они посоветовали ей в ответ?
Лига Козловска.
Депутат Сейма, глава подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска в эфире программы «Ziņu TOP» откровенно высказалась о текущей экономической ситуации, заявив, что жителям Латвии придется менять свои привычки.

«Нам придется перейти в режим экономии», — подчеркнула она. По ее словам, людям стоит внимательнее относиться к своим покупкам:

«Наверное, все, что мы покупаем в магазине, нужно обдумывать — действительно ли это необходимо, чтобы потом не выбрасывать большую часть в отходы, что мы, к сожалению, делаем».

Козловска напомнила, что проблема пищевых отходов актуальна и в Европе: «Каждый четвертый килограмм еды в Европе до сих пор выбрасывается».

Говоря о государственной политике, депутат отметила, что поддержка в разных странах различается, и намекнула на необходимость гибких решений: «Я думаю, что пересмотр бюджета — это очень хорошая идея. И, думаю, это обязательно произойдет, потому что другого варианта просто не будет».

Она также указала на рост цен на топливо как фактор, который вынудит власти действовать: «Если у нас ежемесячно растут цены на бензин и топливо, у нас просто не останется других вариантов». По ее словам, правительство должно «держать руку на пульсе» и при необходимости оперативно пересматривать расходы.

Однако такие заявления вызвали резкую реакцию в социальных сетях. Многие пользователи посчитали слова депутата оторванными от реальности. «Похоже, депутат не имеет ни малейшего представления, что большинство жителей Латвии уже давно перешли из режима экономии в режим сверхэкономии, экономя на всем, в том числе на здоровье», — пишут комментаторы.

Другие указывают на разрыв между доходами политиков и населения: «Хорошо устроилась — с огромной зарплатой советует большинству, у которых нет даже четырехзначной зарплаты и расходы катастрофически выросли, экономить!»

Некоторые комментарии носят откровенно резкий характер. Пользователи вспоминают компенсации депутатам: «В январе у нее была вторая по величине компенсация за аренду жилья — 800 евро».

Также звучит прямая критика решений политика: «Это та самая депутат, которая, будучи врачом, голосовала против обеспечения диабетиков необходимыми устройствами из госбюджета?!»

В условиях растущих цен и давления на домохозяйства часть общества требует радикальных мер: «Зарплаты депутатов нужно снизить до 1000 евро. В этих условиях больше платить нельзя».

