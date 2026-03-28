Мэр Даугавпилса тайно судится со Службой госдоходов
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш судится с налоговой, но никто не раскрывает — из-за чего именно. Проверки доходов, тайна данных и возможные нарушения: дело, о котором молчат все стороны.
Административный районный суд в Резекне в понедельник в 13:00 рассмотрит иск мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша об отмене решения Службы государственных доходов, свидетельствует опубликованная судом информация. Ни сам политик, ни представители налоговой службы, ни суд не раскрывают, о чем именно идет разбирательство, ссылаясь на нормы закона о конфиденциальности данных налогоплательщиков.
Согласно публичной информации, иск был подан 19 ноября 2025 года. Уже состоялось одно судебное заседание и принято несколько процессуальных решений. В суде сообщили, что Элксниньш требует отменить решение исполняющего обязанности генерального директора VID от 15 октября 2025 года. Однако содержание этого решения не раскрывается.
В налоговой службе подчеркнули, что не имеют права предоставлять такую информацию без согласия самого налогоплательщика — в данном случае мэра Даугавпилса. Сам Элксниньш также отказался комментировать суть иска.
Проверки доходов и расходов
Ранее сообщалось, что VID проверяет соответствие расходов Элксниньша как физического лица его официальным доходам. Глава VID Байба Шмите-Роке в марте 2024 года в эфире передачи «Viens pret vienu» подтвердила факт проверки: «Обычно в таких случаях оценивается не только конкретное лицо, но и члены его семьи».
Она также отмечала, что результаты проверки не могут быть обнародованы из-за защиты персональных данных, однако сам Элксниньш может дать согласие на публикацию информации.
По словам Шмите-Роке, при необходимости налоговая служба может сотрудничать с правоохранительными органами — Налоговой и таможенной полицией или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
В KNAB подтвердили, что на данный момент нет новой публичной информации по этой проверке, однако она продолжается.