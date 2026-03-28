Мэр Даугавпилса тайно судится со Службой госдоходов

Административный районный суд в Резекне в понедельник в 13:00 рассмотрит иск мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша об отмене решения Службы государственных доходов, свидетельствует опубликованная судом информация. Ни сам политик, ни представители налоговой службы, ни суд не раскрывают, о чем именно идет разбирательство, ссылаясь на нормы закона о конфиденциальности данных налогоплательщиков.