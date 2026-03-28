"Когда же ваше терпение лопнет?" Каллас и Рубио поругались, обсуждая давление на Россию
На встрече министров G7 вспыхнула напряжённая перепалка: Кая Каллас потребовала от США жесткости в отношении России, а Марко Рубио ответил повышенным тоном. Источники Axios описывают момент как один из самых острых за весь форум.
Между главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел G7 произошла словесная перепалка по вопросу о давлении на Россию, пишет американский политический портал Axios со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
Каллас раскритиковала США за то, что они не усилили давление на Москву. По ее словам, год назад на этом же форуме Рубио заявил, что терпение США в отношении России может лопнуть.
«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение лопнет?» – по словам источников, спросила Каллас.
Раздраженный Рубио повысил голос и заявил, что США делают все возможное для прекращения войны. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы закончить войну. Если вы считаете, что можете справиться лучше, – действуйте. Мы отойдем в сторону», – ответил Рубио. По его словам, США пытаются поддерживать диалог с обеими сторонами, но в то же время поддерживают Украину оружием, разведданными и другой помощью.
После перепалки вмешались несколько европейских министров иностранных дел, которые выразили пожелание, чтобы США продолжили свои дипломатические усилия в диалоге между Украиной и Россией.
По словам источников, в конце встречи Рубио и Каллас провели короткую личную беседу, чтобы снять напряжение.
Представитель Госдепартамента США назвал инцидент откровенным обменом мнениями. Пресс-секретарь Каллас от комментариев отказалась. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Рубио опроверг наличие напряженности и критики на встрече. По его словам, подобные встречи обычно сосредоточены на признании роли США.
В последние месяцы европейские лидеры обеспокоены мирными переговорами между Украиной и Россией, которые ведутся под эгидой США. По словам украинских официальных лиц, в последнее время в переговорах также не наблюдается особого прогресса.
Axios – это американский политический медиапортал, который специализируется на подоплеке событий и scoop'ах, то есть эксклюзивных материалах. Информация основана на данных от источников, а не на официальных подтверждениях.
