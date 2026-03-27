Публичная ссора премьер-министров: Орбан в соцсетях резко потребовал от Силини больше уважения к Венгрии
Публичный спор между премьер-министрами Латвии и Венгрии обострился из-за поддержки Украины: Виктор Орбан обвинил Ригу в несправедливой позиции, а Эвика Силиня — Будапешт в блокировании важного решения ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы правительства Латвии Эвики Силини после ее заявления о необходимости поддержать Украину финансово. Поводом стал спор вокруг займа в размере 90 млрд евро, согласованного на уровне Европейского союза.
Ранее Силиня подчеркнула, что Латвия последовательно поддерживает Украину и выполнение достигнутых договоренностей: «Латвия последовательно выступает за предсказуемую финансовую поддержку Украины. На заседании Европейского совета в декабре 2025 года все 27 лидеров ЕС, включая Венгрию, договорились о займе в 90 миллиардов евро для обеспечения острых финансовых и военных нужд Украины».
Она отметила, что кредит не был предпочтительным вариантом для Латвии, однако стал компромиссом: «В тяжелых дискуссиях был найден компромисс по займу в 90 миллиардов — юридически корректное решение, позволяющее государствам, которые этого не хотят, не участвовать, не останавливая общую поддержку».
При этом латвийский премьер раскритиковала позицию Венгрии: «Сейчас против этого выступает Орбан, хотя ранее он политически согласился. Это неприемлемо!»
Силиня также заявила, что Будапешт фактически увязывает поддержку Украины с энергетическими вопросами: «Для Латвии неприемлемо, чтобы такой шантаж становился нормой — ЕС должен выполнять свои обязательства и обеспечить Украине необходимое финансирование».
Dear Prime Minister @EvikaSilina,— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 27, 2026
You are mistaken. Hungary is acting in accordance with the EU agreement concluded in December 2025. We agreed to this arrangement because, at that time, Ukraine was still complying with its obligations under the Association Agreement with the… https://t.co/TyUcdyq3p5
В ответ Виктор Орбан опубликовал обращение в соцсетях, в котором прямо обвинил латвийскую сторону в ошибке: «Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением ЕС, заключённым в декабре 2025 года». По его словам, Венгрия изменила позицию из-за действий Украины:
«К сожалению, президент Зеленский с тех пор ввел против Венгрии нефтяную блокаду, что представляет экзистенциальную угрозу для венгерской экономики».
Орбан подчеркнул, что в таких условиях не готов поддерживать финансовую помощь Киеву: «Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС стране, которая незаконно изменила согласованные условия декабря 2025 года». Он предложил вернуться к прежним договорённостям: «Моё предложение справедливо. Мы должны вернуться к условиям декабря 2025 года, и все будет решено».
В то же время венгерский премьер призвал Силиню обращаться напрямую к президенту Украины: «Вместо того чтобы нападать на меня, вам следует стучаться в дверь президента Зеленского и призывать его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии».
Особое недоумение у Орбана вызвала позиция Латвии: «Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия — наш союзник по НАТО и партнер по Европейскому союзу — стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства».
В завершение он добавил жесткое требование: «Позиция моей страны юридически обоснована, морально правильна и политически разумна. Больше уважения к Венгрии!»
Таким образом, разногласия между Ригой и Будапештом отражают более широкий раскол внутри ЕС по вопросам поддержки Украины, энергетической политики и соблюдения ранее достигнутых договорённостей.