Публичная ссора премьер-министров: Орбан в соцсетях резко потребовал от Силини больше уважения к Венгрии
Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock/ Vida Press
В 2024 году в Брюсселе общение Эвики Силини и Виктора Орбана было менее враждебным.
Публичный спор между премьер-министрами Латвии и Венгрии обострился из-за поддержки Украины: Виктор Орбан обвинил Ригу в несправедливой позиции, а Эвика Силиня — Будапешт в блокировании важного решения ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы правительства Латвии Эвики Силини после ее заявления о необходимости поддержать Украину финансово. Поводом стал спор вокруг займа в размере 90 млрд евро, согласованного на уровне Европейского союза.

Ранее Силиня подчеркнула, что Латвия последовательно поддерживает Украину и выполнение достигнутых договоренностей: «Латвия последовательно выступает за предсказуемую финансовую поддержку Украины. На заседании Европейского совета в декабре 2025 года все 27 лидеров ЕС, включая Венгрию, договорились о займе в 90 миллиардов евро для обеспечения острых финансовых и военных нужд Украины».

Она отметила, что кредит не был предпочтительным вариантом для Латвии, однако стал компромиссом: «В тяжелых дискуссиях был найден компромисс по займу в 90 миллиардов — юридически корректное решение, позволяющее государствам, которые этого не хотят, не участвовать, не останавливая общую поддержку».

При этом латвийский премьер раскритиковала позицию Венгрии: «Сейчас против этого выступает Орбан, хотя ранее он политически согласился. Это неприемлемо!»

Силиня также заявила, что Будапешт фактически увязывает поддержку Украины с энергетическими вопросами: «Для Латвии неприемлемо, чтобы такой шантаж становился нормой — ЕС должен выполнять свои обязательства и обеспечить Украине необходимое финансирование».

В ответ Виктор Орбан опубликовал обращение в соцсетях, в котором прямо обвинил латвийскую сторону в ошибке: «Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением ЕС, заключённым в декабре 2025 года». По его словам, Венгрия изменила позицию из-за действий Украины:

«К сожалению, президент Зеленский с тех пор ввел против Венгрии нефтяную блокаду, что представляет экзистенциальную угрозу для венгерской экономики».

Орбан подчеркнул, что в таких условиях не готов поддерживать финансовую помощь Киеву: «Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС стране, которая незаконно изменила согласованные условия декабря 2025 года». Он предложил вернуться к прежним договорённостям: «Моё предложение справедливо. Мы должны вернуться к условиям декабря 2025 года, и все будет решено».

В то же время венгерский премьер призвал Силиню обращаться напрямую к президенту Украины: «Вместо того чтобы нападать на меня, вам следует стучаться в дверь президента Зеленского и призывать его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии».

Особое недоумение у Орбана вызвала позиция Латвии: «Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия — наш союзник по НАТО и партнер по Европейскому союзу — стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства».

В завершение он добавил жесткое требование: «Позиция моей страны юридически обоснована, морально правильна и политически разумна. Больше уважения к Венгрии!»

Таким образом, разногласия между Ригой и Будапештом отражают более широкий раскол внутри ЕС по вопросам поддержки Украины, энергетической политики и соблюдения ранее достигнутых договорённостей.

Другие сейчас читают