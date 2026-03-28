"Это была крупнейшая ошибка": откровение бывшего премьера о том, как Латвия потеряла миллиарды

«Массовая приватизация с использованием сертификатов продвигалась по всему миру. Пострадала Азия, пострадали страны Африки, где это происходило. В Латвии и Восточной Европе этот метод позже был признан плохим. У меня в свое время в Европейском парламенте состоялся долгий разговор с лауреатом Нобелевской премии по экономике Джозефом Стиглицем и Дугласом Нортом. Стиглиц признал, что это была самая большая ошибка его жизни, так как он также был автором этой теории о необходимости массовой приватизации. Это привело к деиндустриализации».