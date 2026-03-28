"Глупое решение": предприниматель разнес идею туристического налога Кулдиги в пух и прах
Кулдига вошла в список ЮНЕСКО — и тут же решила брать деньги с каждого, кто захочет там переночевать. Местный предприниматель подсчитал: весь сбор за год равен зарплате одного чиновника.
Бывший председатель Кулдигской городской думы и экс-министр, а ныне предприниматель в сфере туризма Эдгар Заланс резко раскритиковал решение самоуправления о введении туристического сбора в размере 1,50 евро за ночь с человека, назвав его «глупым» и политически близоруким.
По словам Заланса, владеющего объектами размещения более чем на 20 койко-мест, большинство туристических предпринимателей Кулдиги также не поддерживали эту инициативу. Тем не менее самоуправление проигнорировало мнение бизнеса в ходе общественного обсуждения и обосновало введение сбора тем, что якобы сами предприниматели его и предложили.
Заланс указывает на серьёзные практические трудности: сбор создаст дополнительную административную нагрузку — потребует отдельной отчётности помимо уже существующей для Службы государственных доходов. Отдельная проблема — техническая несовместимость с онлайн-платформами: на Booking.com сбор будет автоматически включён в сумму бронирования и обложен НДС в размере 12%, в результате чего реальная стоимость для двух туристов составит не 3, а 3,36 евро за ночь.
По мнению предпринимателя, это существенно, если учесть, что туристическая концепция Кулдиги ориентирована на увеличение продолжительности пребывания гостей. Латвийские туристы, по его словам, будут сравнивать цены и предпочтут переночевать в соседних краях, где подобного сбора нет.
Заланс также подверг критике саму логику введения сбора: по его словам, это фактически признание того, что самоуправление не в состоянии финансировать туристическую деятельность и маркетинг из бюджета и перекладывает эту обязанность на предпринимателей.
Он отметил парадоксальность ситуации: Кулдига входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туризм официально провозглашён одним из приоритетов самоуправления — и при этом власти не готовы вкладывать в него средства налогоплательщиков.
По оценке Заланса, сбор принесёт в бюджет около 30 000–40 000 евро в год — эквивалент годовой зарплаты одного муниципального служащего. «Возможно, самоуправлению стоит пересмотреть численность своих сотрудников», — заключил он.
Туристический сбор вступит в силу с 1 июля текущего года. Он будет применяться к гостям, ночующим в объектах размещения на территории города Кулдига, и ограничен суммой в 15 евро за одно непрерывное пребывание. От уплаты сбора освобождаются жители края, лица до 18 лет, а также приезжающие в командировку.
Ранее сообщалось, что в этом году в Латвии побывала британская путешественница и корреспондент Daily Mail, которая назвала Кулдигу "Северной Венецией" и высоко оценила атмосферу, природу и уникальное очарование одного из самых красивых городов Курземе.