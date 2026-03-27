"Всех пересчитать и прекратить выдачу ВНЖ": глава Нацобъединения предлагает радикальные меры
В Латвии прозвучало резкое заявление о миграции: председатель партии "Национальное объединение" Илзе Индриксоне призвала полностью остановить выдачу видов на жительство, пересчитать всех приезжих и кардинально изменить правила трудоустройства иностранцев.
В эфире передачи «Kārtības rullis» на TV24 депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) выступила с жёсткой критикой действующей миграционной политики, заявив о необходимости радикальных изменений. По ее словам, серьезную угрозу представляют как нелегальная, так и легальная миграция:
«Я думаю, что обе формы миграции создают большие проблемы и угрозу безопасности — и нелегальная, и легальная, которая в какой-то момент превращается в нелегальную».
Индриксоне подчеркнула, что Латвия ранее выбрала правильную тактику — не допускать въезда нелегальных мигрантов: «Я считаю, что очень правильной тактикой было вообще не допускать въезда нелегальных мигрантов в Латвию. Эта тактика шла против установок Европы, но в предыдущих правительствах она была очень хорошо отработана и выстроена». По словам депутата, давление извне сохраняется до сих пор: «Разные “спасатели” ездят на границы и говорят, что так нельзя делать. Но я считаю, что это правильное направление».
Индриксоне также заявила, что вся Европа должна изменить подход к миграции: «Вся Европа должна менять основные принципы своей миграционной политики».
Отвечая на вопрос ведущего о конкретных мерах, она предложила радикальный шаг: «Конкретно я скажу так — в данный момент нужно вообще остановить выдачу всех видов на жительство». По её мнению, необходимо провести полный учет всех прибывших в страну: «Нужно всех пересчитать и задокументировать — всех, кто уже въехал или приехал к нам, откуда бы они ни были».
Вместо этого она предлагает оставить только временные рабочие визы: «Нужно выдавать только рабочие визы — это срочный документ: заканчивается трудовой договор — человек уезжает обратно. Нужно установить строгие ограничения на формы занятости — никаких патентных платежей или схем с самозанятыми и посредническими фирмами». Она подчеркнула, что ответственность должны нести работодатели: «Работать нужно напрямую у работодателя с полной ответственностью».
Индриксоне также указала на проблемы с администрированием налогов: «Сейчас такая ситуация, что в системах нет единого номера, чтобы увидеть, какие налоги конкретный человек заплатил ранее». По ее словам, из-за этого данные приходится собирать вручную:
Отдельно она раскритиковала контроль за студентами: «О студентах вообще не будем говорить — никто не контролирует, сколько они учатся и сколько работают». В завершение депутат сделала жёсткий вывод: «Такие неквалифицированные работники нам не нужны».