Тысяча чертей! Останки того самого д’Артаньяна, возможно, обнаружили в Нидерландах

Несмотря на известную дату и место гибели, точное место захоронения д’Артаньяна оставалось загадкой более трех столетий. Историки считают, что во время осады погибших хоронили как можно быстрее, часто прямо на месте. Вероятнее всего, тело не стали перевозить во Францию, а похоронили в ближайшей церкви — именно там, где находился лагерь французских войск и где король Людовик XIV посещал богослужения.