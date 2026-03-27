Тысяча чертей! Останки того самого д’Артаньяна, возможно, обнаружили в Нидерландах
В Нидерландах случайно обнаружили скелет, который может принадлежать легендарному д’Артаньяну — прототипу героя романов Дюма. Ученые надеются впервые за 350 лет установить точное место его захоронения, сообщает ВВС.
В нидерландском городе Маастрихт археологи обнаружили скелет, который может принадлежать одному из самых известных исторических персонажей Европы — Шарлю де Бац де Кастельмору, более известному как д’Артаньян.
Находка была сделана случайно во время реставрации церкви святых Петра и Павла в районе Вольдер. В феврале 2026 года в здании просел пол, после чего рабочие вскрыли покрытие и обнаружили захоронение прямо перед алтарем.
Почему ученые считают, что это д’Артаньян
Обнаруженные детали сразу привлекли внимание исследователей. Скелет лежал под алтарем — в XVII веке такой чести удостаивались только представители знати или особо важные персоны.
В районе грудной клетки была найдена мушкетная пуля, а рядом — французская монета того периода. Эти факты совпадают с историческими сведениями о гибели д’Артаньяна, который был убит 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта в ходе франко-голландской войны.
Известно, что он служил приближенным короля Людовика XIV и командовал мушкетерами — элитным подразделением, охранявшим монарха. Именно этот человек стал прототипом героя романа «Три мушкетера» Александра Дюма.
Arqueólogos investigan si hallaron los restos del famoso mosquetero d'Artagnanhttps://t.co/yEoj0DQAxo— LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 27, 2026
Почему его не могли найти 350 лет
Несмотря на известную дату и место гибели, точное место захоронения д’Артаньяна оставалось загадкой более трех столетий. Историки считают, что во время осады погибших хоронили как можно быстрее, часто прямо на месте. Вероятнее всего, тело не стали перевозить во Францию, а похоронили в ближайшей церкви — именно там, где находился лагерь французских войск и где король Людовик XIV посещал богослужения.
Однако архивные записи о захоронениях в этой церкви не сохранились. Кроме того, само здание неоднократно перестраивалось: современная церковь была возведена лишь в XIX веке на месте более древних построек. Это значительно усложнило поиски.
Попытки провести раскопки предпринимались и ранее, но церковные власти долгое время не давали разрешения из-за отсутствия прямых доказательств.
The remains of the musketeer d'Artagnan may have been discovered in the Netherlands, according to BBC— THE TRADESMAN 📈 (@The_Tradesman1) March 27, 2026
The skeleton of the famous musketeer, who died in the 17th century, was discovered in February during renovations to a church in Maastricht. It was located under an old altar… pic.twitter.com/FXuYmY8KmM
Как будут доказывать личность
Теперь ключевую роль сыграет наука. У скелета хорошо сохранились челюсть и зубы, что позволяет извлечь ДНК.
Образцы уже направлены в лабораторию в Мюнхене. Их планируют сравнить с ДНК современных потомков рода де Бац де Кастельмор — один из них живет на юге Франции, недалеко от Авиньона.
Археолог Вим Дейкман, который занимается поисками могилы д’Артаньяна почти 30 лет, призывает к осторожности, но не скрывает ожиданий: находка может стать главным событием его карьеры. Если гипотеза подтвердится, это станет одним из самых громких археологических открытий последних лет. Впервые будет точно установлено место захоронения человека, который вошел в историю как реальная фигура и как легендарный герой литературы.
Д’Артаньян — символ французской истории и мировой культуры, олицетворение храбрости, верности и авантюрного духа. Его судьба вдохновила Александра Дюма на создание одного из самых известных литературных циклов в мире.