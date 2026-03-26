В Латвии закрывают некогда важную государственную структуру
С 1 апреля 2026 года Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми (Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija) будет присоединена к Службе государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID).
Реорганизация осуществляется в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 3 октября 2025 года. Цель этих изменений — повысить эффективность ресурсов государственного управления и усилить надзор за сферой азартных игр и лотерей, интегрировав ее в единую систему налогового администрирования и контроля.
В дальнейшем функции надзора и контроля в отрасли будут выполнять два структурных подразделения Управления надзора за нефинансовым сектором VID — Отдел надзора за азартными играми и лотереями будет заниматься вопросами лицензирования, соответствия требованиям и юридическими аспектами, а Отдел контроля за азартными играми и лотереями будет осуществлять очный, дистанционный, технический и финансовый контроль.
Подразделения надзора и контроля будут работать в здании Государственных офисов по адресу ул. Талеяс, 1, в Риге. Клиентов и заинтересованных лиц приглашают обращаться по телефону 67504955 или писать на электронную почту pasts@vid.gov.lv.
Зарегистрироваться в реестре самоисключенных лиц можно удаленно, используя авторизацию через портал Latvija.lv. Услуга доступна круглосуточно.
Письменное заявление, предъявив документ, удостоверяющий личность, можно подать также в любом центре обслуживания клиентов VID или в месте организации азартных игр на территории Латвии.
Учитывая, что консультации психолога, ранее обеспечиваемые инспекцией, больше недоступны, при необходимости или в кризисных ситуациях рекомендуется использовать следующие телефоны психологической поддержки:
- Телефон поддержки для лиц, подверженных риску игровой зависимости, и их близких ежедневно с 12:00 до 20:00 — 29323202
- Телефон эмоциональной поддержки круглосуточно — 116123
- Телефон поддержки по вопросам зависимостей ежедневно, кроме праздничных дней, с 9:00 до 22:00 — 67037333
Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми была создана 1 января 1998 года как учреждение, находящееся в ведении Министерства финансов. На протяжении почти трех десятилетий ее задачей была реализация государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, обеспечение законности работы отрасли и защита интересов общества.
В годы расцвета игрового бизнеса в Латвии инспекция была могущественной организацией, о ней регулярно писали СМИ. Однако после серии мер, направленных против азартного предпринимательства, былая слава контролеров игровых столов и одноруких бандитов увяла, как, собственно, и сам этот бизнес, до сих пор имеющий в ЛР нехорошую славу.
