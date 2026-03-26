ФОТО: Получены премии в самом престижном конкурсе отрасли – Приз года в строительстве Латвии 2025

Гала-церемония конкурсов «Приз года в строительстве Латвии 2025» и «Инженер-строитель года в Латвии 2025» состоялась 17 марта, где собрались наиболее признанные специалисты отрасли, представители государственных учреждений, предприниматели, девелоперы, архитекторы и дизайнеры.
На конкурс «Приз года в строительстве Латвии 2025» было подано в общей сложности 130 заявок архитектурных, инфраструктурных и гражданских объектов, что отражает разнообразие строительной деятельности и одновременно экономическую активность в городах и регионах Латвии.
На церемонии присутствовали и поздравили лауреатов члены жюри конкурса, организаторы Гунита Янсоне и Агрита Лусе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Латвии Эрикс Мармей, советник Национального собрания по архитектурной и культурной политике Янис Дрипе, член Сейма Эдвардс Смилтенс, заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс, депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс, директор Государственного управления по контролю за строительством Байба Витолиня, руководитель отдела архитектуры и искусства Национального управления по охране культурного наследия Анна Анцане, директор Института архитектуры и дизайна РТУ Мара Лиепа-Земеша, Лига Гайле, декан факультета гражданского строительства и машиностроения РТУ, а также представители спонсоров.
Наивысшей награды Гран-при были удостоены 2 объекта
Реконструкция защитной дамбы в Екабпилсе (Заказчик: муниципалитет Екабпилса. Проектировщик: MELIORPROJEKTS, архитектор: Лаура Лаце, ландшафтный архитектор: Синтия Непарте. Строитель: Jēkabpils PMK. Строительный надзор: компания L4).
Реконструкция усадьбы Таурупе в Огре (Заказчик: муниципалитет Огре. Проектировщик: Arhitektu birojs LOFT)
Специальной наградой награжден бывший мэр Огре Егилс Хелманис в знак признания его вклада в развитие региона благодаря реализации ряда проектов: строительству деревянной библиотеки, которую до сих пор посещают специалисты из Латвии и других стран, возведению площади Бривибас и созданию городской гимназии, куда благодаря современному оборудованию приезжает учиться большое количество студентов из Риги.
Фасады
1 место
Улица Шкюню 12, Рига. Заказчик RR Investīcijas. Проект ALTA GRUPA. Строитель Fasāde Pro. Технический надзор MarKons.
2 место
Улица Бривибас 64, Рига. Заказчик Brīvības 64. Проект ADO Birojs. Строитель OPTION 1. Технический надзор INGENIA.
3 место
Улица Гертрудес 34, Рига. Заказчик Ģertrūdes 34. Прпоект Arhslice. Строитель Fasāde PRO. Строительный надзор JV Projekts.
Признание
• ул. Грециниеку 11, Рига. Заказчик: GRĒCINIEKU 11. Проект: Arhitektes Ināras Caunītes birojs. Строитель: Berga fasādes. Строительный надзор: Forma 2.
• ул. Юра Алунана 6, Рига. Заказчик: biedrība Jura Alunāna iela 6. Проект: T22. Строитель: D-LUKS BŪVE. Строительный надзор: ADBS.
• ул. Авоту 9, Рига. Заказчик: Andris Pilvers. Проект: ArchANNADIStudio. Строитель: SN BŪVGRUPA. Строительный надзор: Raimonds Eizenšmits.
• Автовокзал Екабпилса. Заказчик: Jēkabpils autobusu parks. Проект: Arhilacis. Строитель: Ošukalns celtniecība. Строительный надзор: Preiļu celtnieks.
Инженерное сооружение - реконструкция
1 место
Реконструкция железнодорожного путепровода Дзинтару в Юрмале. Заказчик: администрация г. Юрмала. Проектировщик: 3C. Строитель: PA RTBB biedri (Rīgas tilti, Baltijas Būve). Строительный надзор: Firma L4.
2 место
Реконструкция автодороги P8 Инциемс – Сигулда – Кегумс. Заказчик: VSIA Latvijas Valsts ceļi, самоуправление г. Сигулда. Проектировщик: Projekts 3. Строитель: Vianova. Строительный надзор: ACM Projekts.
3 место
Реконструкция участков автодороги V1011 Парслас – Миса – Шарлотес. Заказчик: VSIA Latvijas Valsts ceļi. Проектировщик: VERTEX PROJEKTI. Строитель: Vianova. Строительный надзор: Būvju profesionālā uzraudzība.
Новое жилое здание
1 место
Новый многоквартирный проект MUUNA, улица Гауяс 5C, Марупе. Заказчик - ANGERN. Проектировщик RUUME. Строитель - ANGERN BAU. Строительный надзор - KKM projekts.
2 место
Новое жилое здание на улице Цериниу 8, Бауска. Заказчик - KIK Real Estate Bauska. Проектировщик - Neoprojekts. Строитель - MONUM. Строительный надзор - CIA PM.
2 место
Новый жилой комплекс Domesnes Rezidence, улица Колкасрага 12, Рига. Заказчик - Tepat Grupa, Projekts C. Проектировщик - Palast Architekts. Строитель - Hovers.
3 место
Новый жилой комплекс Parka kvartāls, улица Маза Стэрсту 4, 6, 8, Баускас 97. Заказчик - Bauskas SIA, девелопер - Invego. Проектировщик - Tectum. Строитель - Mapri Būve. Строительный надзор - BCS Consulting.
Признание
Новый многоквартирный проект на Юрмалас гатве, Рига. Заказчик - Hepsor JG. Проектировщик - MARK ARHITEKTI. Строитель - Mitt&Perlebach. Строительный надзор - Būvkontrole.
Новое инженерное сооружение
1 место
Валмиерский индустриальный парк. Заказчик - самоуправление Валмиерского края. Проектировщик - KVITES. Строитель - PA VIP ACB&R (A.C.B. и ACBR). Строительный надзор - RS Būvnieks.
2 место
Мост через Гаую на участке Друстская станция - Зосены. Заказчик - VSIA Latvijas Valsts ceļi. Проектировщик - Projekts 3. Строитель - BALTIJAS BŪVE. Строительный надзор - Firma L4.
3 место
Улица Страута в Валмиере. Заказчик - самоуправление Валмиерского края. Проектировщик - Ceļu komforts. Строитель - Limbažu ceļi. Строительный надзор - RS Būvnieks.
Признание
- Мост через реку Педеле и дорога вдоль реки Педеле в Валкском крае, волость Эргеме. Заказчик - Latvijas valsts meži. Проектировщик - VERTEX PROJEKTI. Строитель - Pamatceļš. Строительный надзор - TV2.
- Центры управления катастрофами в Латвии. Заказчик - Государственное агентство обеспечения. Проектировщик - Būvdizains. Строитель - PA KUUM & PC (KUUM и Pillar Contractor). Строительный надзор - P.M.G.
Новое общественное здание
1 место
Новое офисное здание SATEKLES BIZNESA CENTRS в Риге. Заказчик - SATEKLES BIZNESA CENTRS. Проектировщик - PS SN&L (Sarma&Norde Arhitekti и Lauder Architects). Строитель - BUKOTEKS. Строительный надзор - Forma 2.
1 место
Новое офисное здание на улице Антонияс 17, 21, Рига. Заказчик - Vastint Latvia. Проектировщик - OUTOFBOX. Строитель - CONSIUS. Строительный надзор - BLV ADVISORY GROUP.
2 место
Новый центр отдыха и яхт-клуб ExPorto. Заказчик - ExPorto. Проектировщик - ARHIS ARHITEKTI. Строитель - PS P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA. Строительный надзор - RS Property.
3 место
Новое офисное здание на улице Кр. Барона 30A, Рига. Заказчик - K47. Проектировщик - OUTOFBOX. Строитель - 3A. Строительный надзор - Būves un būvsistēmas.
Признание
- Новый строительный магазин TN Kurši на Бривибас гатве 301, Рига. Заказчик - Sandis Jermuts. Проектировщик - Valeinis un Stepe. Строитель - AIMASA. Строительный надзор - Būves un būvsistēmas.
- MIKC NVM Художественная школа имени Яниса Розенталса, улица Слокас 52A. Заказчик - Центр компетенций художественного образования Национальная средняя школа искусств. Проектировщик - DUAL arhitekti. Строитель - Reaton. Строительный надзор - Akorda.
Деревянное здание
1 место
Хозяйственный комплекс Latvijas Finieris «Zābaki». Заказчик - Latvijas Finieris. Проектировщик - MARK Arhitekti. Строитель - UPB nams. Строительный надзор - CMB Technical Supervision.
2 место
Офис с магазином и складом, улица Рейнвалду, Рига. Заказчик - TZMO Latvija. Проектировщик - Projektu birojs Grietēns un Kagainis. Строитель - 3A. Строительный надзор - Райвис Озолиньш.
3 место
Офисное здание ZTC, улица Meža 22, волость Валгунде. Заказчик и строитель - Zemgales Tehnoloģiskais centrs. Проектировщик - Оскар Салпутра.
3 место
Новый многоквартирный арендный дом, улица Ganību 54, Елгава. Заказчик - Jelgavas Īres Nami. Проектировщик - ARVOL. Строитель - Ropex Building Construction. Строительный надзор - RUPO.
Реконструкция
1 место
Carillon Aparthotel, улица Пилс 13, Рига. Заказчик - Carillon Aparthotel. Проектировщик -Вилнис Мичулис. Строитель - Pillar Contractor. Строительный надзор - BLV ADVISORY GROUP.
2 место
Офисное здание, улица Пилс 8/10, Рига. Заказчик - Министерство иностранных дел Эстонской Республики. Проектировщик - Евгений Леонов. Строитель - AIDACO GROUP. Строительный надзор - BLV Advisory Group.
2 место
Автосалон AUTOBRAVA, K. Ulmaņa gatve 96, Рига. Заказчик - SMALAT. Проектировщик - M.A.DESIGN. Строитель AIMASA. Строительный надзор - Forma 2.
3 место
Реконструкция здания под торговый центр. Заказчик - MĀRKSMENS. Проектировщик - Юрис Липснис. Строитель - EKOTEH BŪVE. Строительный надзор - BLV ADVISORY GROUP.
Признание за первую поданную заявку
- Башенный дом, улица Torņa 6, Кулдига. Заказчик - LINDE INVEST. Проектировщик - ROBERTA RIEKSTIŅA BIROJS. Строитель - LINDE BŪVE. Строительный надзор - ARADO.
Признания
- Здание волостной администрации Саунас, улица Brīvības 9, Приекули. Заказчик - самоуправление Прейльского края. Проектировщик - Лаймдота Абдуллаева. Строитель - VANPRO. Строительный надзор - Wars+.
- Реконструкция №18. Единый центр управления муниципальной полиции Риги, улица Lēdurgas 26, Рига. Заказчик - Департамент собственности Рижского самоуправления. Проектировщик - Palast Architekts BCP. Строитель - Baltic Construction Company. Строительный надзор - PROKRIAL.
- BRIKUMI - частное место для проведения мероприятий. Заказчик - BRIKUMI. Проектировщик - ARHITEKTU BIROJS VECUMNIEKS&BĒRZIŅI, JR ELEMENTS. Строители - Янис и Криста Бреммери.
Производственные и индустриальные сооружения
1 место
Дата-центр Delska EU North Riga LV DC1, улица Čuibes 17, Рига. Заказчик - DELSKA Latvija. Проектировщик - Firma L4. Строитель - LVS Building. Строительный надзор - Firma L4.
2 место
Новое складское здание GEMOSS, улица Mūkusalas 75A, Рига. Заказчик - GEMOSS. Проектировщик - LAYOUT17. Строитель - AIMASA. Строительный надзор - Firma L4.
3 место
Центр обработки авиагрузов Baltic Cargo HUB, улица Mazās Gramzdas 9B, Марупский край. Заказчик - AS AIR BALTIC CORPORATION. Проектировщик - OZOLA&BULA. Строитель - UPB Nams. Строительный надзор - BLV ADVISORY GROUP.
3 место
Сыродельное производство Baltic Dairy Board, улица Stacijas 1, Бауска. Заказчик - Baltic Dairy Board. Проектировщик - NEOPROJEKTS. Строитель - Mapri Būve. Строительный надзор - Ogley.
Реставрация
1 место
Реконструкция и реставрация мостиков в Кемерском национальном парке, улица Tūristu 17, Юрмала. Заказчик - администрация города Юрмала. Проектировщик - Livland Group. Строитель - JM 15. Строительный надзор - Jurēvičš un partneri.
2 место
Реставрация фасадов, улица Roņsalas 1, Рига. Заказчик - Elerons SM. Проектировщик -ALTA GRUPA. Строитель - FaberLat.
Признание
- Двери церкви Первой старообрядческой общины Даугавпилса (район Яунбуве). Заказчик - старообрядческая община. Проектировщик - Людмила Клешнина. Исполнитель реставрационных работ - Preiļu celtnieks.
- Реставрация фасада, улица Tirgoņu 23, Лиепая. Заказчик - Олег Станкевич, Татьяна Станкевич. Проектировщик - Иварс Шмитс. Строитель - ML Būve. Строительный надзор - Лаймонис Димантс.
- Ворота и мостик с декоративными скульптурами в парке усадьбы Элея. Заказчик - самоуправление Елгавского края. Исполнитель работ - Birkens. Строительный надзор - AIG.
Благоустройство территории
1 место
Благоустройство квартала между улицами Striķu, Rīgas и Lielā в Салдусе. Заказчик - самоуправление Салдусского края. Проектировщик - Агрис Паделис-Линс. Строитель - Gate L. Строительный надзор - RS Būvnieks.
2 место
Реконструкция Мукуcаласской набережной. Заказчик - Департамент внешней среды и мобильности Рижского самоуправления. Проектировщик - BM-projekts. Строитель - TILTS. Строительный надзор - Geo Consultants.
3 место
Строительство велопарка для активного отдыха в Вентспилсе, парк Ренькя дарзс. Заказчик - учреждение самоуправления Вентспилса «Ventspils Komunālā pārvalde». Проектировщик - We Build Parks. Строитель - VIA. Строительный надзор - Firma L4.
3 место
Улучшение мобильности в зоне дюн в Саулкрасты. Заказчик - самоуправление Саулкрастского края. Проектировщик - ReālProjekts. Строитель - GP Holding. Строительный надзор - Somnair.
Получены премии в самом престижном конкурсе отрасли – Приз года в строительстве Латвии 2025
Премия за вдохновляющее развитие парковой культуры
Работы по благоустройству Парка Узварас, II очередь. Заказчик - Департамент собственности Рижского самоуправления. Проектировщик - ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE. Строитель - AIDACO CONSTRUCTION. Строительный надзор - RDĪD.
Профиль заявок конкурса «Приз года в строительстве Латвии 2025»
По масштабам особенно выделяются объекты критической инфраструктуры - это центры управления в чрезвычайных ситуациях в различных регионах Латвии, новая тюрьма в Лиепае, Единый центр управления полиции в Риге, реконструкция дамбы в Екабпилсе, инфраструктура пограничной полосы Латвия - Беларусь, восстановленные мосты в разных районах Латвии. Особого внимания заслуживают новый железнодорожный путепровод в Дзинтари, а также обновленная набережная Мукуcалас со сложными инженерными решениями - плавучими понтонами и укрепляющим береговыми структурами. Также представлены индустриальные парки с полностью оборудованной инфраструктурой для привлечения инвесторов в крупнейших городах Латвии.
Яркие результаты наблюдаются и в сегменте новых общественных и жилых зданий. Среди них - Satekles Biznesa Centrs, новые офисные здания на улице Антонияс, архитектурно впечатляющий новый жилой комплекс MUUNA, арендные дома в регионах, а также новые жилые проекты от коммерческих девелоперов.
Реновация фасадов при софинансировании муниципалитета наиболее активно проходит именно в Риге, и среди самых выразительных примеров следует отметить ярко оформленный фасад на улице Шкюню.
В номинации деревянных сооружений стоит отметить объект Latvijas Finieris в Кримулдском краю, а также выразительное деревянное здание архитектурного бюро и склада компании TZMO Latvija.
В номинации реконструкций следует упомянуть сложную и тщательно реализованную реконструкцию комплекса зданий в Старой Риге, где сейчас создан Carillon Aparthotel.
Множество приятных и вдохновляющих примеров представлено в номинации «Благоустройство территорий» - начиная от второй очереди Парка Узварас и до детских игровых площадок.
Заявки на конкурс подали компании с богатым опытом, среди которых MONUM, AIDACO GROUP, Fasāde PRO, PRO DEV, ArchANNADIStudio, Mapri Būve, Firma L4, Baltijas būve, SMA, Projekts 3, Kaamos Construction, Hepsor, YIT, Bonava Latvija, ANGERN BAU, Tectum, Palast Architekts, Tepat Grupa, P.M.G., Pillar Contractor, OUTOFBOX, AIMASA, OZOLA&BULA, Mindaro, A.C.B., ML Būve, ARHIS ARHITEKTI, 3A и другие.
На конкурс «Инженер-строитель года в Латвии» поданы заявки от более 40 специалистов. Их номинировали компании, работающие в сфере строительства, проектирования и строительного надзора, такие как Firma L4, MONUM, Pillar Contractor, ACBR, Kaamos Construction, Департамент городской среды и мобильности Рижского самоуправления, AIMASA, P.M.G. и другие.
Руководитель строительных работ
1 место
Раймондс Радлишко, LEC Construction International GmbH
2 место
Янис Вайновскис, LVS Building
3 место
Олегс Плотко, MONUM
Признание
Дайнис Корлаш, Pillar Contractor
Сергей Комаров, Nordes Būve
Артис Шмитс, Mapri Būve
Янис Рамутис, MONUM
Роландс Чакш, MONUM
Эрвинс Приеде, MONUM
Арнис Арклиньш, MONUM
Ройс Роговскис, Kaamos Construction
Давис Бриедис, ACBR
Инженер-проектировщик
1 место
Кристине Озолиня, Firma L4
2 место
Александр Заборовскис, Citrus Solution
3 место
Мартиньш Русиньш, Firma L4
Признание
Дайнис Брокс, Layout 17
Молодой специалист
1 место
Артис Бивбанс, Pillar Contractor
2 место
Янис Рокис, ACBR
3 место
Альвис Веманис, Rīgas tilti
Признание
Райнерс Рагаинис, Kaamos Construction
Руководитель проектов
1 место
Гиртс Аузиньш, AIMASA
2 место
Имантс Брантс, P.M.G.
3 место
Лаурис Спигерс, RD ĀMD
Признание
Дмитрий Аниско, LEC Construction International GmbH
Дмитрий Мухин, LNK Industries
Каспарс Юревиц, Pillar Contractor
Максимс Шавельс, Pillar Contractor
Марис Фельдманис, Firma L4
Инга Рубене, Ošukalns celtniecība
Иева Петрусе, VNĪ
Лельде Блома, VNĪ
Эдис Райцевс, RD ĀMD
Каспарс Бренцис, MONUM
Александра Кальвиша, MONUM
Рейнис Голдшмитс, ProDev
Армандс Роцис, SMA
Эдис Ирклис, SMA
Янис Зиединьш, Kaamos Construction
О конкурсе «Приз года в строительстве Латвии 2025» и «Инженер-строитель года в Латвии 2025»
Жюри конкурса «Приз года в строительстве Латвии 2025»:
Гунита Янсоне, председатель жюри;
Агрита Лусе, публицист;
Сандрис Целминьш, руководитель отдела контроля строительных работ Департамента строительного контроля Бюро государственного контроля строительства (BVKB), строительный специалист, строительный эксперт, строительный инспектор;
Анна Васильева, архитектор, руководитель ArchANNADIStudio;
Инара Аппена, специалист Национального управления культурного наследия (NKMP), публицист;
Кристапс Цеплис, руководитель ассоциации Zaļās mājas («Зелёные дома»);
Дайна Бружа, инженер-строитель, строительный надзор Firma L4;
Анита Грасе, дизайнер;
Айнарс Лейтенс, руководитель Nord X, инженер-строитель;
Лига Платайс, архитектор;
Кирилл Лошкарёв, специалист по инженерным сооружениям;
Интс Пуятс, архитектор;
Роналдс Лусис, руководитель работ по реставрации Рижского Домского собора;
Юрис Павловс, реставратор;
Константин Колдишев, специалист по микроклимату;
Улдис Балодис, архитектор;
Гундарс Вэрпе, архитектор.
Уже 12-й год подряд конкурс организует ассоциация Building Design and Construction Council (Гунита Янсоне, Агрита Лусе).
Партнёрами по сотрудничеству являются Бюро государственного контроля строительства, ассоциация Zaļās mājas, Национальное управление культурного наследия.
Конкурс «Приз года в строительстве Латвии 2025» поддерживают Rothoblaas, Brikers, Storent, Evopipes, Geberit, XPENG, Vivacolor, а также издание APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS.
Жюри конкурса «Инженер-строитель года в Латвии 2025»
Гунита Янсоне, председатель жюри;
Агрита Лусе, публицист;
Гунарс Валинкс, руководитель Firma L4, инженер-консультант;
Гинтарс Дардец, инженер-строитель;
Айнарс Лейтенс, руководитель Nord X, инженер-строитель;
Сандрис Целминьш, руководитель отдела контроля строительных работ Департамента строительного контроля Бюро государственного контроля строительства (BVKB), строительный специалист, строительный эксперт, строительный инспектор;
Гунтарс Вемперс, руководитель Inženierija и доктор наук в области энергетики;
Дмитрий Солдатенко, инженер-строитель;
Мартиньш Лиепиньш, руководитель Ceļuprojekts, инженер-строитель.
Конкурс организует ассоциация Building Design and Construction Council (Гунита Янсоне, Агрита Лусе).
Партнёрами по сотрудничеству являются Бюро государственного контроля строительства, ассоциация Zaļās mājas, Национальное управление культурного наследия.
Конкурс «Инженер-строитель года в Латвии 2025» поддерживают AUTOBRAVA Motors, Industry Service Partner, TECE Latvia, а также издание APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS.