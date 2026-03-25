В Краславском крае разбился украинский дрон (март 2026)
беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии в ночь на среду, 25 марта, на основании анализа обнаруженных обломков был ...
В Краславском крае изъяли обломки упавшего беспилотника: расследование продолжается
В Краславском крае завершены первоначальные следственные действия на месте падения беспилотного летательного аппарата.
Государственная полиция зафиксировала на месте происшествия и изъяла обломки беспилотника. Расследование в рамках начатого уголовного процесса продолжается, также будет принято решение о дальнейшей институциональной подведомственности дела.
Ранее сообщалось, что после оценки найденных обломков было установлено: беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии 25 марта, имеет украинское происхождение и попал на территорию Латвии со стороны России.
Этот случай является прямым последствием войны, развязанной Россией против Украины. Известно, что Россия для отражения контратак использует средства радиоэлектронной борьбы, которые могут изменять траекторию полета украинских дронов.
Национальные вооруженные силы продолжают сотрудничество с Государственной полицией и другими задействованными службами.
Жителей призывают сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов или беспилотных летательных аппаратов незамедлительно сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.