Силиня: пока идет война в Украине, жители Латвии должны быть готовы к различным инцидентам

Как сообщалось, прошедшей ночью в воздушное пространство Латвии из России залетел дрон, который в 2:39 взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.