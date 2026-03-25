Силиня: пока идет война в Украине, жители Латвии должны быть готовы к различным инцидентам
Эвика Силиня.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня после инцидента с дроном в Краславском крае заявила, что на фоне продолжающейся войны России против Украины жители Латвии должны быть готовы к различным происшествиям.

"В Украине идет война, и Россия осуществляет массированные атаки, а Украина обороняется. Мы тоже должны быть готовы реагировать на подобные ситуации, в первую очередь защищая наших граждан. Мы извлекли уроки, и это хорошо", - сказала Эвика Силиня на пресс-конференции.

Премьер сообщила, что ожидает доклад министра обороны об инциденте.

"Мы будем думать о дальнейших решениях, чтобы лучше защищать наше воздушное пространство", - сказала Силиня.

Как сообщалось, прошедшей ночью в воздушное пространство Латвии из России залетел дрон, который в 2:39 взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.

Президент и Национальные вооруженные силы заявили, что взорвавшийся дрон был украинским беспилотником, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских объектов. Падения дронов в последние дни произошли также в других странах Балтии.

Украина в ночь на среду атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. Ранее украинские дроны ударили по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.

