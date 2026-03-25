В Риге начинают решать, какой станет AB дамба - место с одним из лучших видов в городе
На организованный Департаментом городского развития Рижского самоуправления конкурс эскизных проектов «Развитие общественного пространства AB дамбы» подано семь предложений. На этой неделе жюри начнет оценивать представленные работы, а результаты планируется объявить в начале апреля.
В рамках конкурса планируется найти наилучшее решение для развития территории AB дамбы, создав качественное общественное пространство, способствуя полноценному использованию прибрежной территории Даугавы и интегрируя в городскую среду символы национальной идентичности и государственности.
Поданные участниками предложения рассмотрит конкурсное жюри, оценивая целостность характера AB дамбы, ландшафтное качество, соответствие решений масштабу среды и их уместность в панораме исторического центра Риги и Даугавы, предложенную тематическую направленность территории, разнообразие культурной и развлекательной программы, а также интеграцию в ландшафт и функциональную планировку AB дамбы места, отражающего личность и ценности Яниса Чаксте.
«У AB дамбы большой потенциал стать качественным и представительным общественным пространством. Ожидаю, что представленные на конкурс предложения продемонстрируют высокий профессионализм, разнообразие подходов и ответственное отношение к развитию городской среды. Это место в центре города, где развивается государственный флаг и которое находится напротив Старой Риги и резиденции президента Латвии, заслуживает того, чтобы стать доступным, визуально привлекательным и укрепляющим государственную идентичность пространством», — отметил председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолцс.
До объявления результатов анонимность участников конкурса будет сохранена. Итоги конкурса эскизных проектов планируется объявить в начале апреля этого года.
Общий призовой фонд конкурса составляет 16 000 евро. Обладателю первого места, то есть победителю конкурса, будет присуждена премия в размере 8 000 евро, за второе место предусмотрено 5 000 евро, за третье — 3 000 евро.