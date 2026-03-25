Миллионы на реновацию: как изменится Дом Единства в Даугавпилсе
В ближайшее время в Даугавпилсе начнутся работы по реновации Дома Единства в рамках проекта «Дом Единства: культурное наследие Латгалии и сила сообщества», общая стоимость которого составляет 2 175 000 евро, сообщили в городской думе.
В ноябре 2025 года самоуправление подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта. Его главная цель — сохранить и развить объект культурного наследия государственного значения, одновременно сделав его более доступным и функциональным для жителей.
В рамках проекта предусмотрены восстановление и перестройка здания с адаптацией под новые услуги и расширением содержания культурного наследия. Основные работы включают замену кровли, создание системы вентиляции, обновление инженерных коммуникаций, улучшение доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также модернизацию общественных помещений с повышением безопасности и функциональности здания.
В этом месяце самоуправление подписало договор с SIA Vanpro на выполнение строительных работ первого этапа проекта, который предусматривает адаптацию здания Дома Единства для предоставления новой услуги. На этом этапе планируется создание современного «black box» и многофункционального зала, восстановление лестничной клетки, установка лифта, а также ремонт внешнего фасада. Начать строительные работы планируется в ближайшие дни. Общая сумма договора составляет 484 290 евро, срок выполнения работ — 18 месяцев.
Строительный надзор обеспечит SIA INRI, а авторский надзор будут осуществлять SIA Arhitekta L. Šmita darbnīca и SIA Elko arhitektūra.
Вторая очередь строительных работ пока находится на стадии проектирования. Она будет включать замену кровли, создание системы вентиляции, улучшение доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также реновацию внутреннего фасада двора. Закупку на выполнение работ этого этапа планируется объявить во второй половине 2026 года.
В самоуправлении отмечают, что реализация проекта является вкладом в сохранение архитектурного памятника и долгосрочное развитие общества. По мнению властей, это будет способствовать вовлеченности жителей, расширит культурное предложение и создаст новые возможности для сотрудничества.
Общая стоимость проекта составляет 2 175 000 евро, из которых 1 848 750 евро, или 85%, покрывает Европейский фонд регионального развития, а 326 250 евро, или 15%, обеспечивает софинансирование Даугавпилсского самоуправления. Завершить реализацию проекта планируется к декабрю 2027 года.