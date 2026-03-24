"Невозможно помыть руки после туалета": в латвийских кебабных игнорируют элементарную гигиену
В Риге после проверок закрыли несколько кебабных, где выявили серьезные нарушения — от отсутствия воды до сомнительного происхождения продуктов. Власти предупреждают: проблема системная и требует усиленного контроля.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в начале февраля после проверок приостановила работу трех предприятий быстрого питания в Риге — так называемых кебабных. Генеральный директор PVD Марис Балодис объяснил, что проверки проводились совместно со Службой госдоходов, а сейчас продолжаются вместе с Государственной трудовой инспекцией.
По его словам, выявленные нарушения оказались системными: «Речь идет о конкретной группе предприятий — заведениях быстрого питания, так называемых кебабных. К сожалению, понимание элементарных вопросов гигиены там довольно низкое».
Балодис подчеркнул, что это напрямую отражается на результатах проверок: «Если смотреть по Латвии в целом, мы приостанавливаем деятельность менее чем у 0,1% предприятий. Но есть такая группа компаний, которая, по-видимому, до сих пор не поняла, что такое безопасность пищевых продуктов».
Он отметил, что такие заведения быстро распространяются: открываются новые точки, однако владельцы зачастую «не до конца понимают, чем занимаются». Проблема, по словам главы PVD, не новая: «Это известная проблема. Это не первая такая акция. Мы и в предыдущие годы проверяли подобные предприятия, особенно те, которые закрываются через три месяца, а затем снова открываются через несколько дней».
Нарушения касаются не только санитарии, но и налоговой дисциплины: «Компании накапливали большие налоговые долги, затем закрывались и регистрировались заново». Как уточнил Балодис, в таких заведениях руководителями и сотрудниками в основном являются граждане третьих стран, и контроль за ними будет усилен: «Мы продолжаем проверки совместно с Трудовой инспекцией. Если видим повышенный риск в определенной группе предприятий, уделяем ей особое внимание».
Среди наиболее частых нарушений он назвал критические:
«Элементарная гигиена, продукты неизвестного происхождения, отсутствие воды — что вообще недопустимо, потому что невозможно помыть руки после туалета или обработки сырого сырья».
Все выявленные случаи, по словам Балодиса, зафиксированы именно в Риге.