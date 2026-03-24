Многие пенсионеры Латвии заявили, что не тратят денег на медицину. Причина очень печальная
Около десятой части жителей Латвии утверждают, что у них нет никаких ежемесячных расходов на медицину, свидетельствует опрос банка Citadele. Чаще это отмечали мужчины и молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет, однако также 6% жителей старше 60 лет обходятся без ежемесячных трат на медицину.
«У молодежи до 29 лет может не быть необходимости в регулярных медицинских расходах, поскольку чаще всего в этом возрасте здоровье хорошее. В свою очередь мужчины в Латвии болеют не меньше — они просто чаще, чем женщины, отрицают необходимость в лекарствах или иной медицинской помощи. Однако остальные показатели опроса позволяют предположить, что у большей части общества, указавшей, что не тратит на здоровье, скорее всего, не хватает на это средств — это часть пенсионеров, а также неработающие и самозанятые», — отмечают эксперты банка Citadele.
Результаты опроса показывают сходную тенденцию с данными «Барометра экономики здравоохранения 2025» (исследование проводили PowerHouse Latvia и Центр исследования общественного мнения SKDS) — в Латвии на здравоохранение направляется лишь около 4,6 % ВВП (по сравнению примерно с 7,3 % в среднем по Европейскому союзу), тогда как платежи пациентов являются одними из самых высоких в Европе.
Кто тратит на здоровье больше всего?
В целом более 100 евро в месяц на здоровье чаще выделяют жители сельской местности — 22 %, тогда как среди городских жителей примерно 15 % превышают эту сумму.
«Жизнь в сельской местности требует больше физического труда, поэтому вероятность получения травм может быть выше, однако большие медицинские расходы у сельских жителей не обязательно означают, что они чаще болеют. Скорее это связано с инфраструктурой, мобильностью и возможностями быстро при необходимости купить лекарства или получить медицинскую помощь. Поэтому живущие далеко от аптек, поликлиник и больниц предпочитают заранее закупать необходимые для здоровья вещи, а также приобретать что-то “на всякий случай”. В то же время следует учитывать, что более молодые люди, которые потенциально тратят меньше на медицину, чаще выбирают жить в городах», — поясняют специалисты.
Сумму от 201 до 400 евро на медицинские расходы чаще всего указывали жители с самыми низкими совокупными доходами домохозяйства — 13 %. Это могут быть неработающие жители с более серьезными проблемами со здоровьем, которым с медицинскими расходами помогают родственники или государство.
Сколько в евро?
Явное большинство, то есть 73 % жителей, ежемесячно тратят на медицину до 100 евро, свидетельствует опрос. Хотя эта сумма является самой популярной во всех группах населения, немного чаще ее указывали опрошенные в возрасте от 40 до 49 лет и те, кто живет вдвоем.
Поскольку ежемесячные расходы до 100 евро примерно одинаково часто указывали и группы с низкими доходами, существует вероятность, что для части людей этой суммы недостаточно для качественного и полноценного медицинского обслуживания.
