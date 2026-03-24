Многие пенсионеры Латвии заявили, что не тратят денег на медицину. Причина очень печальная

«У молодежи до 29 лет может не быть необходимости в регулярных медицинских расходах, поскольку чаще всего в этом возрасте здоровье хорошее. В свою очередь мужчины в Латвии болеют не меньше — они просто чаще, чем женщины, отрицают необходимость в лекарствах или иной медицинской помощи. Однако остальные показатели опроса позволяют предположить, что у большей части общества, указавшей, что не тратит на здоровье, скорее всего, не хватает на это средств — это часть пенсионеров, а также неработающие и самозанятые», — отмечают эксперты банка Citadele.