Послы доброй воли Большой толоки призывают беречь природу и участвовать в толоке

Сандийс Семёновс призывает: «Снова пришла весна, и это время Большой толоки. Это момент, когда просыпается природа, возвращаются перелётные птицы, и после долгой зимы мы вновь видим свои дворы, леса и луга. Видим их по-новому. И снова перед глазами — ряды мусора, неубранные окурки и оставленные на опушках “блага” цивилизации. Весна — самое подходящее время, чтобы всем нам объединиться, взять грабли и мешки и убрать за собой и за другими. Сделаем Латвию хотя бы немного чище и лучше!»