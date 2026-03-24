Послы доброй воли Большой толоки призывают беречь природу и участвовать в толоке
В пятницу, 27 марта, с ежегодного открытия Большой толоки — встречи координаторов самоуправлений в Риге — официально будет запущена карта регистрации мест проведения толоки, и у каждого появится возможность заявить своё место для участия на сайте Большой толоки.
В этом году, как и прежде, ожидается широкий выбор активностей: от посадки деревьев и сбора отходов до благоустройства территорий и ландшафтов, важных для местных сообществ. Идеи для толоки можно почерпнуть и на карте загрязнённых мест, отмеченных самими жителями: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte
К бережному отношению к природе и участию в Большой толоке призывают также послы доброй воли 2026 года — ведущий мероприятий Валдис Мелдерис, журналист Сандийс Семёновс и исследовательница фольклора Илга Валодзе Абелкина.
Илга Валодзе Абелкина подчёркивает: «Толока — это традиция, в которой сохранилась одна из самых прекрасных черт человечества — собираться вместе ради общего дела. Мы можем гордиться тем, что в нашей культуре толока включает также умение слушать и жить в одном ритме с природой. Пусть Большая толока этого года укрепит эти навыки — думая каждому о своём небольшом саде и одновременно глядя на широкий мир!»
Валдис Мелдерис отмечает: «Мне нравится идея Большой толоки и люди, которые поддерживают её живой. Они прекрасно понимают, что природа обойдётся без нас, а мы без неё — нет. Рано или поздно это осознаёт даже самый закоренелый горожанин. Я ясно понимаю, что эту зелень, чистый воздух и воду мы одолжили у наших детей и будущих поколений. Наш долг — соответственно об этом позаботиться. Давайте сохранять эту связь!»
Сандийс Семёновс призывает: «Снова пришла весна, и это время Большой толоки. Это момент, когда просыпается природа, возвращаются перелётные птицы, и после долгой зимы мы вновь видим свои дворы, леса и луга. Видим их по-новому. И снова перед глазами — ряды мусора, неубранные окурки и оставленные на опушках “блага” цивилизации. Весна — самое подходящее время, чтобы всем нам объединиться, взять грабли и мешки и убрать за собой и за другими. Сделаем Латвию хотя бы немного чище и лучше!»
Под девизом этого года «Рука об руку — для Латвии!» Большая толока призывает к ответственным действиям во взаимодействии человека и природы ради общей цели — чистой, зелёной и здоровой Латвии. Организатором выступает общество Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Латвийским союзом самоуправлений, Latvijas Valsts meži и Обществом праздника песни. Большую Толоку поддерживают Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.