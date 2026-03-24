Депутаты хотят запретить иностранным студентам работать в Bolt и Wolt - кто же тогда останется?

Компания также ограничивает срок активности профиля сроком действия разрешения на проживание и регулярно проводит проверки — минимум раз в две недели, а с апреля планирует делать это чаще. Курьеры обязаны периодически подтверждать личность с помощью селфи и документов. В среднем ежемесячно у Wolt около 2000 активных курьеров. Всего действующие договоры имеют примерно 3900 человек, из которых около 40% — граждане и неграждане Латвии. Среди иностранцев большинство составляют граждане Индии (60%), далее следуют представители Шри-Ланки, Узбекистана и Пакистана.