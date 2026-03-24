Депутаты хотят запретить иностранным студентам работать в Bolt и Wolt - кто же тогда останется?
В Сейме обсуждают ужесточение правил для иностранных студентов, работающих через платформы доставки. Проверки выявили нарушения — от передачи аккаунтов до работы без права на проживание и уклонения от ограничений по времени труда.
В Латвии необходимо запретить иностранным студентам работать в статусе самозанятых. Такое мнение на заседании парламентской комиссии по расследованию иммиграционного регулирования высказал ее председатель Янис Домбрава (Национальное объединение).
На заседании обсуждалась занятость иностранцев на платформах доставки Bolt и Wolt. По словам Домбравы, комиссия выявила ряд серьезных нарушений. В частности, в приложениях возможно использование чужой личности: зафиксированы случаи, когда люди сдают свои аккаунты гражданам третьих стран, позволяя им работать курьерами или водителями.
Также обнаружены ситуации, когда на платформах работают лица без права проживания в Латвии. Дополнительно отмечается отсутствие учета рабочего времени, из-за чего иностранные студенты, которым разрешено работать ограниченное число часов, фактически нарушают эти ограничения. При этом сверхурочная работа не оплачивается.
Выявлены и другие проблемы: несоблюдение требований Продовольственно-ветеринарной службы, возможность работать без знания государственного языка, неполная уплата налогов, а также случаи доставки еды на автомобилях без действующего техосмотра.
Янис Домбрава напомнил, что ранее уже обсуждалась необходимость запрета самозанятости для иностранных студентов. Кроме того, предлагается ввести значительные штрафы для компаний в случае нарушений.
Представитель Bolt Services LV заявил, что компания проверяет наличие у курьеров права на проживание без ограничений по трудоустройству, а также их документы и регистрацию в Продовольственно-ветеринарной службе. Все партнеры регистрируются как лица, ведущие хозяйственную деятельность. По данным компании, в реестре насчитывается более 8000 курьеров, из которых около 3000 активны. Примерно половина — местные жители.
В Wolt Latvija подчеркнули, что курьеры не являются сотрудниками компании: 98% работают как самозанятые, остальные — через предприятия. Для них проводится автоматическая проверка личности, документов, виз или видов на жительство, а также регистрация в налоговой службе и Продовольственно-ветеринарной службе.
Компания также ограничивает срок активности профиля сроком действия разрешения на проживание и регулярно проводит проверки — минимум раз в две недели, а с апреля планирует делать это чаще. Курьеры обязаны периодически подтверждать личность с помощью селфи и документов. В среднем ежемесячно у Wolt около 2000 активных курьеров. Всего действующие договоры имеют примерно 3900 человек, из которых около 40% — граждане и неграждане Латвии. Среди иностранцев большинство составляют граждане Индии (60%), далее следуют представители Шри-Ланки, Узбекистана и Пакистана.
Случаи передачи аккаунтов, по данным Bolt, происходят редко — один-два раза в месяц. В полиции также сообщили о нескольких подобных инцидентах в год, включая использование чужих водительских удостоверений.
Депутаты также подняли вопрос знания латышского языка. В Bolt считают, что сервис должен быть максимально автоматизированным и не требовать общения. В Wolt отметили, что поддержку клиентов обеспечивает отдельная служба, а при необходимости используется машинный перевод в реальном времени. Компании заверили, что сотрудничают с государственными органами и предоставляют всю необходимую информацию.
Отдельно обсуждалась возможность внедрения биометрической аутентификации курьеров. В Bolt заявили, что текущие решения достаточны, но технологии могут быть улучшены. В Wolt подчеркнули, что проверки с использованием фото уже проводятся регулярно.
Депутат Гатис Лиепиньш указал на «дыру» в иммиграционном законодательстве: статус самозанятого не предусматривает учет рабочего времени, что позволяет студентам обходить ограничение в 20 часов работы в неделю.
На вопрос о возможных последствиях запрета самозанятости для иностранцев представители компаний ответили, что это неизбежно повлияет на бизнес и может привести к нехватке курьеров, последствия которой сложно предсказать в долгосрочной перспективе.
Парламентская комиссия была создана 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов. Ее задача — оценить эффективность иммиграционной политики, выявить проблемы в регулировании, риски злоупотреблений видами на жительство и меры по борьбе с нелегальной миграцией.