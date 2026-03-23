Скандал с полетами Кариньша: какие обвинения выдвинуты в адрес нынешнего премьера Силини

В свою очередь, находящийся в оппозиции «Объединенный список» потребовал от премьер-министра объяснений относительно возможного политического давления и предоставления недостоверной информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Глава фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс подчеркнул, что партия требует разъяснений по заявлениям Цитсковскиса, в частности — о возможных указаниях корректировать переписку с KNAB, о принятии решений по чартерным рейсам, а также о том, почему сама Силиня воспользовалась чартерным рейсом в Брюссель и рассматривались ли альтернативы.