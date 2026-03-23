Скандал с полетами Кариньша: какие обвинения выдвинуты в адрес нынешнего премьера Силини
Политический скандал вокруг чартерных рейсов бывшего премьера Латвии Кариньша снова на слуху. Обвинения в давлении, прослушке и манипуляциях с информацией вызвали жесткую реакцию действующего правительства.
Критические высказывания бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса о так называемом деле специальных рейсов экс-премьера Кришьяниса Кариньша и возможной роли офиса премьер-министра Эвики Силини в попытке приглушить скандал являются лишь тактикой защиты, считает сама Силиня.
Премьер заявила агентству LETA, что с учетом текущих судебных разбирательств, включая уголовное дело, в котором обвиняется Цитсковскис, его заявления следует рассматривать именно как линию защиты. Более подробных комментариев по этому вопросу Силиня не дала.
В свою очередь, находящийся в оппозиции «Объединенный список» потребовал от премьер-министра объяснений относительно возможного политического давления и предоставления недостоверной информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Глава фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс подчеркнул, что партия требует разъяснений по заявлениям Цитсковскиса, в частности — о возможных указаниях корректировать переписку с KNAB, о принятии решений по чартерным рейсам, а также о том, почему сама Силиня воспользовалась чартерным рейсом в Брюссель и рассматривались ли альтернативы.
Ранее Цитсковскис в программе TV3 «Nekā personīga» заявил, что, ознакомившись с материалами уголовного дела, обнаружил, что KNAB прослушивал его разговоры, включая частные беседы с членами семьи. По его мнению, бюро, обращаясь в суд за разрешением на прослушивание, опиралось на недостоверную информацию.
Он пообещал в ходе судебного процесса обнародовать имеющиеся у него материалы и указать на, по его мнению, допущенные в расследовании нарушения.
Рассмотрение так называемого дела о полетах Кариньша начнется 7 апреля в Рижском городском суде. На скамье подсудимых будет находиться только один человек — Янис Цитсковскис. Он утверждает, что решения о выборе конкретных рейсов принимал офис премьер-министра, тогда как Государственной канцелярии впоследствии пришлось объясняться с прокуратурой, Государственным контролем и средствами массовой информации. Сам он, по его словам, не участвовал ни в выборе маршрутов, ни перевозчиков.
Также Цитсковскис заявил, что после начала скандала на него оказывалось давление с целью взять на себя ответственность за чартерные рейсы. По его словам, в разговорах с сотрудниками офиса Силини ему дали понять, что признание ответственности «в интересах всех», а позднее ситуация будет «урегулирована».
Бывший чиновник также признал, что ранее, отвечая на вопросы журналистов, предоставлял вводящую в заблуждение информацию о дополнительном финансировании, предназначенном для специальных рейсов премьера и вознаграждения сотрудников офиса. По его словам, такие ответы давались по указаниям офиса премьер-министра.
Цитсковскис занимал должность директора Государственной канцелярии с 2017 года до июля 2024 года. В связи со скандалом вокруг авиаперелетов экс-премьера Кариньша в начале июля 2024 года он был понижен в должности, после чего в знак протеста покинул работу в Государственной канцелярии. Прокуратура уже передала в суд уголовное дело, связанное с полетами Кариньша, в котором Цитсковскис является единственным обвиняемым.