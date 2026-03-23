Транспортную систему в Риге серьезно реорганизуют. Как в будущем будем передвигаться в столице?
В Риге в будущем запланированы различные изменения в сфере транспорта. В самоуправлении приняты несколько документов, касающихся как сокращения пробок, так и улучшения качества воздуха.
Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения.
Тысячи автомобилей
Транспортная система Риги в последние годы испытывает значительную нагрузку, главным образом из-за стремительного роста числа частных автомобилей. В рабочие дни в Ригу въезжает и выезжает до 209 тысяч автомобилей. Уровень автомобилизации в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.
Значительная часть движения сосредоточена на главных транспортных магистралях. Наиболее интенсивный поток легковых автомобилей наблюдается на Вантовом, Островном и Южном мостах, а также на улице Краста, проспекте Карля Улманя, улице Бривибас, улице К. Валдемара и улице Лачплеша. В свою очередь, интенсивность грузового транспорта особенно выражена в районе Южного моста, улиц Славу и Лубанас, а также в направлении улицы Слокас.
Интенсивность движения напрямую влияет и на качество воздуха. Результаты моделирования загрязнения показывают, что превышения концентрации диоксида азота наблюдаются не только в центре города, но и в других местах вдоль улиц с интенсивным движением. Ситуацию дополнительно осложняет возраст автопарка — средний возраст зарегистрированных в Риге легковых автомобилей превышает 13 лет, что выше среднего показателя по Европейскому союзу.
Тенденция роста числа автомобилей сохранится и в будущем, поэтому необходимы решения по преобразованию транспортной системы.
Основные решения
В документах развития Риги предусмотрен широкий комплекс мер, направленных на снижение воздействия автотранспорта на окружающую среду и улучшение возможностей передвижения.
Решения охватывают несколько сфер:
- развитие транспортной инфраструктуры,
- политику парковок,
- улучшение общественного транспорта,
- развитие велосипедного движения,
- поощрение экологически чистого транспорта.
Одним из крупнейших инфраструктурных проектов является строительство четвертой очереди Южного моста, которая создаст новое магистральное соединение в направлении Земгале. Ее цель — перераспределить транспортные потоки и снизить пробки на других городских магистралях.
Одновременно развивается система общественного транспорта. Предусмотрена реформа маршрутной сети, внедрение новых электроавтобусов и расширение полос общественного транспорта. Также проводится модернизация систем управления движением.
Важную роль играют узлы мобильности — места, где соединяются разные виды транспорта. Такие узлы создаются у железнодорожных станций Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма. Их задача — сделать общественный транспорт более доступным и удобно связать его с велосипедным или индивидуальным транспортом.
Реорганизация движения
Для улучшения качества воздуха и снижения транспортного потока в центре города планируется ряд изменений в организации дорожного движения.
В историческом центре Риги планируется реорганизовать движение на улице Миера, введя одностороннее движение на участке от улицы Таллинас до улицы Клусая. На улице Тербатас планируется полностью ограничить транзитное движение автомобилей на участке между бульваром Бривибас и улицей Матиса, а на набережной 11 Ноября — сократить количество полос движения между Вантовым и Каменным мостами.
Дополнительно в городе продолжаются меры по снижению скорости движения. С 2020 года в нескольких районах — Гризинькалнсе, Тихом центре, Чиекуркалнсе и других — введены зоны с максимальной скоростью 30 км/ч. Цель этих мер — повысить безопасность движения и сделать городскую среду более удобной для пешеходов и велосипедистов.
Также уже ограничено движение транзитного грузового транспорта в центре города — например, на Каменном мосту и на нескольких участках набережной. Это один из шагов по снижению транспортного загрязнения в историческом центре.
Park & Ride — система перехватывающих парковок
Одним из важнейших инструментов сокращения транспортного потока является создание системы перехватывающих парковок. Ее суть заключается в том, чтобы создавать парковки у границ города или у узлов общественного транспорта, где водители могут оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.
Хотя концепция таких парковок обсуждается в Риге уже много лет, полноценная сеть до сих пор не создана. В планах развития предусмотрено это изменить. Важна также кооперация с пригородными самоуправлениями, поскольку значительная часть ежедневного транспортного потока в Ригу поступает именно из пригородов.
Вопрос Северного коридора
Дискуссии о строительстве Северного транспортного коридора Риги продолжаются уже более двадцати лет. Проект предусматривает новое пересечение Даугавы в северной части города, которое соединит портовую территорию с Восточной магистралью и далее с государственными дорогами.
Сторонники проекта считают, что такое соединение позволит отвести транзитный транспорт от центра и улучшить транспортные потоки между районами города. Критики же указывают на высокую стоимость проекта и возможное воздействие на окружающую среду.
Экологичный транспорт и велодвижение
Для снижения транспортного загрязнения в Риге поощряется использование транспорта с нулевым и низким уровнем выбросов. Прогнозы показывают, что к 2030 году около 22% легковых автомобилей в городе могут составлять электромобили или транспортные средства на альтернативном топливе. Общественный транспорт также постепенно переходит на экологичные решения — внедряются электроавтобусы, планируется перевод такси и каршеринга на электротранспорт.
Важное место в политике мобильности занимает развитие велодвижения. Концепция развития велодвижения до 2030 года предусматривает расширение сети велодорожек и ее интеграцию с инфраструктурой общественного транспорта.
В последние годы построены новые велополосы в нескольких районах, включая Агенскалнс, Кипсалу, Межциемс и Межапарк. Также открыт более чем 12-километровый веломаршрут между Имантой и Даугавгривой. В дальнейшем планируется развивать и региональные маршруты, соединяющие Ригу с пригородами, например, в направлениях Кекавы, Улброки и Бабите.
Планы развития транспортной системы Риги показывают, что в ближайшие годы город постепенно будет двигаться к более устойчивой модели мобильности. Приоритет отдается пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту, тогда как использование частных автомобилей предполагается постепенно ограничивать с помощью парковочной политики и изменений в организации движения.