Зачем платить больше? В Латвии придумали, как снизить цену уже забронированного номера
Латвийская компания создала программу, которая позволяет экономить на счетах за отели. Сейчас новый сервис предлагается туристическим агентствам, однако уже в ближайшем будущем им смогут пользоваться и индивидуальные путешественники.
Цены на гостиничные номера меняются очень часто: в зависимости от заполняемости отеля они могут как расти, так и снижаться. Команда основанного в Латвии стартапа Rebookify решила, что эти ценовые колебания можно использовать в интересах туристических агентств и путешественников. Разработанная программа отслеживает изменения цен на гостиничные номера — как только появляются скидки, об этом уведомляется туристическое агентство, сообщает передача «900 sekundes».
«В тот момент, когда система находит для точно такого же номера на те же даты более низкую цену, мы помогаем агентству сделать перебронирование», — рассказал сооснователь Rebookify Матисс Рейнис Пуриньш.
Сейчас программное обеспечение Rebookify уже используют 50 туристических агентств в Европе. Около десяти из них находятся в Латвии. «Думаю, этот инструмент действительно хорош», — говорит руководитель Estravel в Латвии Анта Йоксте.
По ее словам, Estravel использует Rebookify около полугода, однако до этого в течение года проходил этап проверки. Estravel оценивала безопасность клиентских данных и многие другие важные аспекты программы, после чего было принято решение о начале сотрудничества.
«В выигрыше в этом случае, конечно, оказываются конечные потребители — путешественники. Я бы даже больше говорила о частных туристах, которые отправляются в поездки на отдых», — отметила Йоксте.
Даже после того как бронирование номера уже оформлено, программа Rebookify продолжает проверять, не появились ли в отеле новые изменения цен. Если аналогичный номер становится доступен по более низкой цене, уведомление отправляется сотруднику туристического агентства. Тот, в свою очередь, связывается с клиентом, и только после этого совместно принимается решение о дальнейших действиях.
«Есть агентства, которые экономят на одном номере несколько десятков евро, а есть и такие, которые экономят несколько сотен. В отдельных случаях экономия может достигать даже тысяч евро», — отметил сооснователь Rebookify.
Предполагается, что уже в ближайшее время услуги Rebookify будут доступны не только туристическим агентствам, но и напрямую частным путешественникам. Кроме того, компания планирует в скором времени расширить свою деятельность в Азии и США.
Руководитель Estravel также сообщила, что примерно в 30% случаев по забронированным номерам Rebookify предлагает сделать перебронирование по более низкой цене.