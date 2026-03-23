Зачем платить больше? В Латвии придумали, как снизить цену уже забронированного номера

Цены на гостиничные номера меняются очень часто: в зависимости от заполняемости отеля они могут как расти, так и снижаться. Команда основанного в Латвии стартапа Rebookify решила, что эти ценовые колебания можно использовать в интересах туристических агентств и путешественников. Разработанная программа отслеживает изменения цен на гостиничные номера — как только появляются скидки, об этом уведомляется туристическое агентство, сообщает передача «900 sekundes».