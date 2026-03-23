Легендарная группа The Cure выступит в странах Балтии - но на этот раз Рига осталась за бортом

За свою карьеру The Cure выпустили 14 студийных альбомов, несколько концертных записей и сборников, а также более 40 синглов, продав в общей сложности свыше 30 миллионов копий. Они дали почти 2000 концертов - как сольных, так и на фестивалях. На их счету также несколько концертных фильмов и саундтреков. Не секрет, что визуальный стиль Роберта Смита вдохновил один из самых знаковых фильмов режиссёра Тима Бёртона - "Edward Scissorhands". После выхода фильма Смит сотрудничал с Бёртоном и в других проектах.