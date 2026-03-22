"Плохие времена настали": жители Валмиеры получили послание в бутылке от печника из 1982 года

Оказалось, что послание написал печник по имени Карлис. В письме он указал дату — сентябрь 1982 года — и подробно описал как саму работу, так и повседневную жизнь того времени. С долей иронии мастер жалуется на качество строительных материалов, отмечая, что они плохие и никакой гарантии на свою работу он дать не может. Работы, по его словам, контролировал некий подрядчик по фамилии Звирбулис, к которому автор явно относился скептически, даже заключив слово «подрядчик» в кавычки.