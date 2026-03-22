"Плохие времена настали": жители Валмиеры получили послание в бутылке от печника из 1982 года
Во время ремонта дома в Валмиере строители нашли "послание из прошлого" — письмо в бутылке, замурованное под печью в 1982 году. Его автор с юмором описал жизнь, работу и оставил неожиданное обращение потомкам.
Необычную и даже трогательную находку сделали этой весной в Валмиере. Во время ремонта в частном доме и демонтажа старой кирпичной печи под ней обнаружили спрятанное письмо — настоящий «привет из прошлого», оставленный более сорока лет назад.
Оказалось, что послание написал печник по имени Карлис. В письме он указал дату — сентябрь 1982 года — и подробно описал как саму работу, так и повседневную жизнь того времени. С долей иронии мастер жалуется на качество строительных материалов, отмечая, что они плохие и никакой гарантии на свою работу он дать не может. Работы, по его словам, контролировал некий подрядчик по фамилии Звирбулис, к которому автор явно относился скептически, даже заключив слово «подрядчик» в кавычки.
В письме автор не стесняется в выражениях: он пишет, что не знает, кто настоящий хозяин дома, поскольку всеми делами занимается Звирбулис, «потихоньку попивая водку и опустошая карманы владельца». Мастер также описывает условия труда: дом был в плохом состоянии, со щелями в стенах, сквозняками, отсутствием электричества и полов. Он сомневался и в качестве дымохода, предполагая, что тот не выдержит нагрузки. По его мнению, «халтурщики получают деньги, а хозяева всё это увидят только потом».
Символично и то, что послание было спрятано в бутылке из-под вермута — еще одной детали, точно передающей дух времени.
Отдельное место в письме занимает описание повседневной жизни: дефицит продуктов, отсутствие мяса и масла в магазинах, высокая цена на алкоголь — около шести рублей за бутылку. «Плохие времена настали», — констатирует автор.
Однако заканчивается письмо на удивление оптимистично и даже вдохновляюще:
«Да здравствует Латвия! Латышам быть сильными! Читать это следует через 20 лет. Интересно, как тогда будет…»
Судьба распорядилась иначе — письмо прочитали не через 20, а через 44 года. И сегодня эти строки воспринимаются как любопытное свидетельство эпохи, в котором переплелись бытовые трудности позднего советского периода, ирония и надежда на лучшее будущее независимой Латвии.