Лежала в нечистотах: шокирующая история "ухода" за пенсионеркой в Риге
Шокирующая история из Риги: пожилая женщина, прикованная к постели, оказалась в нечеловеческих условиях ухода, который оказывала профессиональная организация. Ее сын из Германии намерен судиться, однако вскоре после скандала мать умерла в больнице.
С латвийской редакцией передачи «Bez Tabu» связался проживающий в Германии латвиец Янис, которого потрясла ситуация с уходом за его матерью Анной в Риге после тяжелых проблем со здоровьем. Все началось с тревожного эпизода: когда женщине резко стало плохо, она в беспомощном состоянии пролежала на полу своей квартиры около трех дней. В это время связи с сыном не было, а тревогу забили знакомые. С привлечением оперативных служб удалось попасть в жилье и доставить рижанку в больницу.
Позже стало известно, что, вероятно, женщина останется прикованной к постели. Медицинское учреждение совместно с Социальной службой Рижской думы организовало дальнейший уход и доступную поддержку. После длительного бюрократического процесса в начале марта Анна вернулась домой. За ней начала ухаживать сотрудница организации «Латвийское объединение самаритян».
Изначально Янис был приятно удивлен перечнем услуг, входящих в уход на дому. Однако уже в первые дни мать стала жаловаться на плохие условия. Сын пытался ее успокоить, полагая, что ей просто трудно принять новое состояние и ограниченную подвижность.
Ситуация приняла драматический оборот в Международный женский день, когда Янис попросил живущего в Латвии родственника навестить мать. На следующий день тот пришел в квартиру и, как отмечается, «в прямом и переносном смысле наступил в нечистоты».
После этого Анну вновь доставили в больницу. Параллельно Янис обратился как в латвийское, так и в немецкое отделения организации, однако латвийская сторона своей ответственности не признала. Руководитель объединения Андрис Берзиньш заявил, что от сотрудницы получены объяснения и нет оснований им не доверять. Также выяснилось, что за всё время ухода Анна так и не подписала договор на получение услуги.
Янис заявил о готовности добиваться справедливости юридическим путем, включая обращение в суд. Однако вскоре после выхода сюжета стало известно, что Анна, находясь в больнице, скончалась.