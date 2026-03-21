"После 40 - самое время": предпринимательница дала полезный совет латвийским женщинам
Мужчины чаще открывают бизнес, но не факт, что успешнее — женщины действуют осторожнее, больше анализируют риски и нередко принимают более взвешенные решения, считает предприниматель Силва Ероманова-Маура.
В предпринимательской среде по-прежнему заметна разница между мужчинами и женщинами в подходе к риску и созданию бизнеса. Об этом в эфире программы «Latvijas labums» на TV24 рассказала предприниматель Силва Ероманова-Маура.
Она обратила внимание на статистику, согласно которой мужчины создают компании примерно в 1,7 раза чаще, но предложила посмотреть на это с другой стороны: «Когда прозвучало, что мужчины создают бизнес в 1,7 раза чаще, мне сразу захотелось спросить — а сколько из этих компаний потом выживает? Вот здесь и кроется важное различие».
По ее мнению, мужчины чаще действуют импульсивно и легче идут на риск: «Мне кажется, у мужчин больше склонность к риску — они просто решают и открывают бизнес. "Я придумал — иду и создаю"». Женщины же, напротив, склонны тщательно анализировать последствия: «Женщины больше думают о том, что будет, если не получится, как будут уплачиваться налоги, справятся ли они со всем. Они гораздо более ответственны и заранее просчитывают риски».
Предприниматель также указала на психологические различия, подтвержденные исследованиями: «Когда человека просят оценить, подходит ли он для определенной роли, мужчина чаще отвечает: “Да, я подхожу”. Женщина же говорит: "Подождите, у меня еще этого нет, и этого нет…" — они гораздо критичнее к себе».
Работая ментором для начинающих предпринимателей, Ероманова-Маура запомнила одну показательную фразу: «Один молодой человек сказал мне: "Я все-таки открою свой бизнес, потому что тогда я хотя бы буду знать, когда обанкрочусь. А если я сотрудник — я никогда не знаю, когда меня уволят"».
В то же время она считает, что предпринимательство может стать особенно важным шансом для женщин в более зрелом возрасте: «Я бы очень рекомендовала женщинам, особенно после 40 лет, если у них еще нет своего бизнеса, подумать о его создании». По ее словам, сегодня все больше женщин получают новое образование и меняют карьеру: «Хорошая новость в том, что многие женщины учатся — в магистратуре, в докторантуре, переобучаются и получают новые знания, чтобы строить новую карьеру. Плохая новость в том, что после 50 лет найти работу становится гораздо сложнее. А если ты сам себе работодатель — у тебя есть уверенность, что работа у тебя будет».