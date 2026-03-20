В субботу в Риге организованы поиски пропавшей 16-летней Софии - она могла упасть в Даугаву
Появились тревожные сведения о том, что пропавшая без вести 16-летняя София Сара Кундецка, исчезнувшая в понедельник, 16 марта, могла упасть в Даугаву.
Предприниматель Инесе Ваксе сообщила в социальных сетях, что в семье ее подруги произошла трагедия — в понедельник вечером пропала ее 16-летняя дочь София.
«Время идет, и мы делаем все, чтобы ее найти. В субботу, 21 марта, с 9.00 организуем добровольные поиски на Даугаве — от Каменного моста до моря. На берегах будут люди, дроны, участвуют также организация BezVests и полиция, но очень не хватает моторных лодок, - пишет Ваксе. - Если у тебя есть лодка или любое другое водное транспортное средство и ты можешь помочь, либо знаешь кого-то, кто может, пожалуйста, свяжись с Рутой по телефону 29872963. Возможно, именно ты или твой друг сейчас можете сыграть решающую роль».
Встреча участников поисков состоится в 8:00 на парковке у торгового центра Olimpia.
Ранее уже сообщалось, что родившаяся в 2009 году София Сара Кундецка 16 марта около 15.00 вышла из учебного заведения в Марупском крае, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
Правоохранители сообщали, что девушка, возможно, могла находиться в районе Старой Риги, однако до сих пор установить ее местонахождение не удалось.
Приметы Софии:
- Рост — 165 см
- Телосложение — худощавое
- Волосы — светло-каштановые, до плеч
- Одежда — темно-серая куртка, темно-коричневые джинсы, синие кроссовки Adidas, вязаная шапка
- Личные вещи — при себе не было никаких личных вещей, только верхняя одежда
Государственная полиция и Bezvests.lv призывают всех, у кого есть любая информация о местонахождении Софии, немедленно звонить по телефонам 112 или 67085938. Поиски девушки продолжаются, и любая информация может оказаться крайне важной.