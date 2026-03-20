Брошенный российский танкер дрейфует в Средиземном море - команда покинула судно после атаки беспилотника, на корабле осталось топливо
Российский танкер Arctic Metagaz с грузом – сжиженным природным газом – более двух недель дрейфует в Средиземном море после атаки беспилотников и пожара на борту. Экипаж эвакуировался, однако поврежденное судно с опасным грузом остается без управления и создает риск крупной экологической катастрофы. Страны ЕС призывают к срочным мерам реагирования.
Удар по Arctic Metagaz
Российский танкер Arctic Metagaz с грузом сжиженного природного газа дрейфует в Средиземном море. В МИД РФ заявили, что утром 3 марта в 4:25 утра газовоз с 30 российскими моряками на борту был атакован. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, морские и воздушные дроны ударили по нему в нейтральных водах в 168 морских милях к юго-востоку от побережья Мальты. Судно, перевозившее 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа, лишилось хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Все моряки эвакуировались на спасательной шлюпке, их спасли тем же вечером.
Также Захарова рассказала, что во время пожара два члена экипажа получили серьезные ожоги, но морские власти Мальты отказали в эвакуации российских моряков. Помощь оказала морская спасательная служба Ливии, пострадавших доставили в береговой госпиталь порта Бенгази. Позднее их перевезли в Россию.
В МИД РФ нападение на Arctic Metagaz назвали «террористическим актом и военным преступлением». «Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — также заявил Владимир Путин.
По мнению Путина, «киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», потому что проблемы с танкером «усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках».
Украинские власти не комментировали атаку на Arctic Metagaz и не заявляли о своей причастности к ней.
Что известно о танкере?
Газовоз Arctic Metagaz спроектировали в 2003 году в Южной Корее специально для работы на Северном морском пути. Изначально он принадлежал норвежской компании Bergesen. Также ходил под флагами Сингапура, Либерии и Палау, а затем перешел под российский флаг и получил название «Арктик Метагаз» в 2025 году. При этом, по данным на 2025 год, владелец судна — индийская компания Ocean Speedstar Solutions OPC Private Limited.
«Когда мы говорим о танкере СПГ, мы представляем, что это криозавод, способный поддерживать крайне низкую температуру и держать газ в жидком виде. Второй момент, что этот завод заключен в корпус ледокола, который способен преодолевать льды и ледовые покровы достаточно высокого класса», — описывал его глава экспертного совета по развитию Арктики при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.
Как отмечает «Коммерсант», судно занималось перевозкой СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» в ЯНАО на китайский терминал в Бэйхае. В феврале танкер вышел из порта в Мурманске, но неизвестно, куда конкретно он направлялся.
Arctic Metagaz включен в санкционные списки США, Великобритании и ЕС и является частью российского «теневого флота».
Реакции и последствия
С 3 марта судно уже больше двух недель дрейфует в Средиземном море. Изначально ливийское морское агентство сообщило, что судно затонуло, но позднее выяснилось, что танкер остался на плаву. Первое время он дрейфовал между Мальтой и Италией, сейчас его относит в сторону Ливии.
Премьер-министр Мальты Роберт Абела подчеркнул, что у Мальты есть план действий на случай ухудшения ситуации, но не уточнил, какой именно. 18 марта итальянские власти сообщили, что больше не могут осуществлять тщательное наблюдение за Arctic Metagaz, так как он находится за пределами итальянских территориальных вод. В тот же день ливийские власти предупредили, что суда и нефтяные платформы у побережья Ливии должны быть осторожны в связи с кренящимся судном, но не объявили о каких-либо конкретных мерах реагирования.
Италия, Франция и семь других стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с призывом принять оперативные меры. Они отмечают, что российский танкер представляет «двойную проблему» — обеспечение безопасности на море и предотвращение экологической катастрофы.
«Нестабильное состояние судна в сочетании с характером его специального груза создает неминуемый и серьезный риск крупной экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза», — говорится в письме.
В заявлении итальянского отделения Всемирного фонда дикой природы говорится, что возможная утечка сжиженного природного газа «может вызвать пожары, криогенные облака, смертельные для морской жизни, а также широкомасштабное и длительное загрязнение воды и атмосферы».
Как пишет СNN, на видео со спутника видно, как «дымящееся, почерневшее судно с огромной пробоиной по левому борту кренится на бок». Также вокруг танкер на воде образовалась пленка неизвестного вещества.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявил уровень «максимальной тревоги» и требует немедленно принять превентивные меры для предотвращения утечек. В заявлении организации говорится, что судно может перевозить 900 тонн дизельного топлива и более 60 тысяч тонн СПГ. По данным WWF, возможная утечка может привести к лесным пожарам, образованию криогенных облаков, смертельно опасных для морской фауны, а также к масштабному и длительному загрязнению воды и атмосферы.
«Данный район представляет исключительную экологическую ценность, обладая уязвимыми глубоководными экосистемами и одним из самых высоких уровней биоразнообразия в Средиземноморском бассейне. Здесь обитают, среди прочего, почти все охраняемые морские виды Средиземноморья», — указывают в фонде.