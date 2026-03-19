Профессия водителя автобуса с нуля: Rīgas satiksme платит за обучение и берет на работу
Работа с гарантией и обучением за счет компании — редкость на рынке труда. В Риге открыли набор водителей городских автобусов: платят стипендию, обучают и обещают стабильную работу после получения категории.
Компания Rīgas satiksme объявила набор на вакансию водителей автобусов и приглашает всех желающих освоить востребованную профессию.
Компания предлагает пройти оплачиваемое обучение для получения водительской категории D и так называемого 95-го кода, необходимого для профессиональных перевозок пассажиров. После завершения обучения кандидатам гарантируется рабочее место.
Основная задача водителя автобуса — безопасная перевозка пассажиров, соблюдение расписания движения и вежливое обслуживание клиентов.
Подать заявку могут кандидаты от 24 лет, имеющие водительские права категории B или C. Во время обучения выплачивается стипендия, а после получения категории D начинающие водители смогут получить практический опыт уже в самой компании.
Соискателям предлагают ряд преимуществ:
- полностью оплачиваемое обучение;
- гарантированную работу после его завершения;
- стипендию на период учебы и оплачиваемую стажировку;
- почасовую ставку 8,50 евро и квартальные бонусы до 15%;
- доплаты за ночные смены, работу в праздничные дни, переработки и раздельный график;
- гибкий график (утренние, дневные или раздельные смены);
- медицинскую страховку после шести месяцев работы;
- возможность добираться на работу служебным транспортом в ночное время;
- программу поддержки благополучия для сотрудников и их семей.
Кроме того, 9 апреля компания проведет день открытых дверей, где можно будет познакомиться с работой водителя автобуса и узнать больше о возможностях обучения. Участие возможно только по предварительной регистрации, подать заявку можно до 7 апреля.