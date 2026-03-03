От +10 до -33: контрастная зима в Латвии побила десятки рекордов

Хотя декабрь 2025 года был теплее нормы на 3,2 градуса, средняя температура воздуха в январе и феврале этого года была ниже нормы на 5,7 и 5,2 градуса соответственно, а в целом зима оказалась на 2,6 градуса холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы.