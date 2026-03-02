"Ничего не летает": МИД заявил, что организовать возвращение латвийцев из ОАЭ сейчас невозможно
В Объединенных Арабских Эмиратах постоянно находятся около 1000 граждан Латвии, а всего сейчас в этой стране примерно 2000 «наших людей», сообщила в понедельник, 2 марта, в интервью программе «900 секунд» министр иностранных дел Байба Браже. Сейчас воздушное пространство закрыто, и Латвия не может организовать рейсы для возвращения. Министр рекомендует оставаться и ждать в Эмиратах, где действует хорошая система противовоздушной обороны.
«Открыт сухопутный путь в Оман. Власти Эмиратов не рекомендуют туда ехать. Они говорят: безопаснее оставаться в укрытиях, чем рисковать, что по дороге попадет. Но есть люди, которые так делают, есть люди, которые выбирают это», — отметила министр.
«Мы рекомендуем оставаться на месте и ждать. Следовать указаниям властей во всем регионе. Мы знаем, что, например, Эмираты — одна из стран с лучшей противовоздушной обороной, у них есть разные системы. Сейчас бывает, что некоторые ракеты прорываются, но в основном это происходило без потерь».
Могут ли люди ждать рейсов в Латвию? Браже отвечает отрицательно и подчеркивает, что воздушное пространство закрыто, поэтому ничего невозможно организовать. «Ничего не летает, и самолет airBaltic там все еще остается на месте — хотя фактически уже должен был вылететь».
Браже не смогла однозначно прокомментировать, являются ли Объединенные Арабские Эмираты безопасным туристическим направлением на весенние каникулы школьников, которые начнутся на следующей неделе, 9 марта. «Знаете, я не возьмусь давать такую "визию" как какой-то пророк», — сказала министр. Она призывает следовать указаниям служб гражданской защиты в странах региона, а также регистрироваться в консульском регистре и скачать приложение «Cel̦o droši!» («Путешествуй безопасно!»). Также важно приобрести туристическую страховку.
«Все граждане Европы сейчас в одинаковой ситуации. И то, что ночью иранская террористическая группировка "Хезболла" оказалась вовлечена в Ливане и он появился как объект атаки на карте, — это то, что расширяет [конфликтный] регион», — обратила внимание Браже.